RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, confirmó este martes que la policía recepcionó una denuncia donde se alertaba sobre una reunión que se realizaba en una vivienda de Playa Unión, cuyos participantes estaban violando la cuarentena.

Massoni explicó que cerca de las 23.30 horas del lunes, la comisaría de Playa Unión lo notificó sobre la denuncia radicada por una legisladora chubutense, “porque se llevaba a cabo una reunión en un domicilio, fuera de lo que establece el marco de la normativa”, dijo.

Ante esta situación, el ministro aseguró que se envió un patrullero y al jefe policial hasta el domicilio, y allí se constató que había tres personas en el interior “según lo que manifestaron, estaban desarrollando una reunión de trabajo”, afirmó.

Al ser identificados, Massoni reconoció que “eran todos funcionarios” provinciales. “Les dijeron que debían terminar la reunión, nos pusimos en comunicación con la Justicia Federal a fin de que nos instruyan y nos dijeron que debíamos notificarlos, cada uno tomo su vehículo y se retiraron a sus domicilios”, indicó.

El ministro aclaró que no se inició una causa judicial “porque no hay delito, atento a que son funcionarios que en principio estarían exentos de la cuarentena, pero es algo que no se tiene que realizar, por eso se tomó la determinación, no hubo necesidad de generar explicación y dijeron que se retiraban e iban a terminar la reunión hoy”, manifestó a la prensa.