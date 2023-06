El caso de violencia de género conmocionó a Puerto Deseado, donde un reconocido organizador de eventos solidarios se encuentra acusado de agredir a la dueña de un bar nocturno.



Según la denuncia realizada por la mujer, Walter Campos, reconocido por su labor en eventos solidarios en la localidad, enfrenta una denuncia por agredir físicamente a la propietaria del bar “Go Drink”, en la madrugada del pasado 13 de mayo.



El reconocido empresario de Puerto Deseado, Walter Campos, fue acusado por un hecho de violencia de género. La situación tuvo lugar el pasado 13 de mayo en las afueras del bar nocturno “Go Drink”, alrededor de las 6 de la mañana.

Según consta en la denuncia realizada, el acusado asistió al mencionado bar, donde mantuvo una pelea fuera del local cuando este ya estaba cerrado alrededor de las 6:20. Luego, intentó regresar al mismo alegando que le habían robado su celular en dicha pelea.



La damnificada y dueña del mencionado bar, explicó cómo sucedió: “Como siempre, yo cierro a las 5:45 hs. de la mañana. Para entonces el señor Walter Campos estaba en mi negocio bebiendo y menos cuarto invito a todo el mundo a retirarse. Yo cierro, me pongo a limpiar mi negocio, y a eso de las 6:20 hs, el señor Campos me estaba tirando la puerta abajo tocando.”



“Cuando abro la puerta era el señor Campos y me dijo que estuvo peleando afuera en la calle. Me contó que una chica vio la pelea y que sus compañeros le dijeron que ella agarró su celular. A lo que le pregunto ‘¿y yo qué tengo que ver? ¿Por qué no vas a hablar con ella? Y él insiste en que yo tengo su número y que sabía donde vivía pero le dije que no es así, que la conozco pero que no sé dónde vive y tampoco tenía su número.”



“Me insiste en que la llame, porque si no ‘sos cómplice’ y me saca las llaves de mi puerta. Y le digo que por favor, yo estoy limpiando, tengo que terminar para irme a descansar y yo no tengo nada que ver con el problema que tuviste. Sin embargo, me amenazó diciéndome “yo no te voy a devolver las llaves hasta que la llames a ella y me devuelva a mi celular.’”



“Comenzamos a forcejear para que me devuelva mis llaves y me corto el dedo, por lo que comencé a llorar de la impotencia. Vuelvo a pedirle que me devuelva las llaves de mi local ya que también estaban las llaves de mi auto. Cuando le señalé mi auto, le pega una patada y me rompe el paragolpes. Dice que no me va a devolver las llaves y se va en un auto. Cuando llegó la policía yo estaba sangrando y llorando por el enojo de la situación.”



“Es un caso de violencia de género porque me faltó el respeto por ser mujer y forcejeó conmigo. Nunca había tenido un problema así con nadie. Yo quiero que se sepa para que esto no vuelva a pasar y porque hay que pararlo.”



Si bien se realizó un llamado a la comisaría local, Campos no fue detenido por este hecho ya que se había retirado del lugar para cuando llegaron los efectivos.



La víctima sufrió lesiones en su mano como consecuencia de la agresión y el caso despierta sorpresa en Puerto Deseado, ya que se trata de un personaje reconocido por sus actos de beneficencia y actividades solidarias.



En el marco de un nuevo aniversario por “Ni Una Menos” este sábado 3 de junio, la noticia invita a reflexionar sobre la gravedad de la violencia de género en nuestra sociedad y cómo atraviesa la cotidianeidad de las mujeres, especialmente a las que se encuentran en condiciones socioeconómicas más vulnerables.



El caso llamó la atención de la comunidad ya que atraviesa a un miembro respetado en la ciudad santacruceña y que aparentemente, estaba comprometido con el bienestar social de la comunidad.



La denuncia por violencia de género y agresiones ya fue radicada en la comisaría de Puerto Deseado y se impuso una orden de alejamiento a pedido de la víctima. Sin embargo, aún no hay certezas sobre si se llevará a cabo o no una detención contra Campos por este hecho.