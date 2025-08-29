La semana pasada, un grupo de trabajadores estatales, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizó un acampe frente a la delegación administrativa de Comodoro Rivadavia, que terminó con graves incidentes entre manifestantes y la policía. El gobierno de Chubut, a través del Ministerio de Seguridad, decidió hacer una presentación judicial por las agresiones a los efectivos que custodiaban el edificio en kilómetro 3.

El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por el violento ataque de un grupo de manifestantes y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hacia agentes de la Policía de la provincia en Comodoro Rivadavia.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

La presentación, realizada en las últimas horas, requiere dar inicio a la investigación judicial para esclarecer la brutal agresión ocurrida el pasado martes 26 en el edificio donde funciona la Supervisión Regional de Escuelas, perteneciente al Ministerio de Educación de la provincia. Hasta el momento son cuatro las personas identificadas.

De acuerdo con el escrito, los dirigentes gremiales pretenden “ingresar al inmueble por las puertas de uso del personal de la dependencia” y, ante la negativa dispuesta tras el intento de toma del edificio el día anterior, “la multitud arremete contra los uniformados convencionales, compuesto en su mayoría por personal femenino”.

Identificaron a la mujer que murió en el trágico accidente en Comodoro e investigan un homicidio culposo

El documento describe el violento accionar de los manifestantes que, al no lograr desarticular el cordón policial dispuesto en el ingreso a la dependencia estatal, “comienzan a golpear a los agentes con sus extremidades y con todo tipo de elementos”.

El violento hecho fue registrado por dispositivos electrónicos y publicado en distintos portales informativos de la ciudad. “Esto permitió identificar, por ahora, a cuatro de los autores de la agresión”, informó el titular de Seguridad en Chubut.

Incidentes durante una protesta de ATE frente a la delegación administrativa de Comodoro

Los incidentes tuvieron lugar el martes 26 de agosto durante un acampe en el exterior de la delegación administrativa en km 3. Según se observa en las imágenes registradas durante la protesta, a las que tuvo acceso ADNSUR, la tensión fue creciendo entre los policías que custodiaban el edificio y los manifestantes que pedían ingresar al baño.

"Uno de los autos cruzó en rojo": el fatal accidente que terminó con la muerte de una mujer en Comodoro

La discusión fue subiendo de tono, con reclamos por parte de las mujeres que participaban de la protesta y manifestaban que necesitaban hacer uso de los baños desde hacía varias horas.

En un momento de ese diálogo tenso, un representante del gremio quedó cara a cara con una agente de la policía, lo que derivó en más empujones y en la intervención de efectivos que buscaron desalojar la puerta de la delegación.

Incluso, algunas personas identificadas con las pecheras verdes de ATE intervinieron para retirar del lugar a manifestantes que se estaban enfrentando con los policías.

Supuestos pedidos de retornos y la cercanía de un empresario con el poder: las pistas que orientan la causa Emergencia Climática II

El acampe se dio en el marco de un paro de tiempo indeterminado anunciado por ATE. El gremio exige la apertura de una mesa paritaria, incrementos salariales y la regularización de los trabajadores que actualmente prestan servicios bajo la figura de monotributistas. La decisión se tomó en asamblea y la huelga se mantendrá hasta recibir una respuesta por parte del gobierno provincial.