Denunciaron al gimnasta Federico Molinari por acoso sexual a una menor de edad

El exatleta argentino Federico Molinari y su esposa Paula Cancio fueron denunciados por grooming el pasado 13 de marzo. La denuncia fue realizada por Carla Bonfati, quien llevaba a su hija menor de edad a la escuela de gimnasia donde Molinari era entrenador.

La denunciante afirmó que su hija de 17 años empezó a recibir mensajes de Molinari a través de Instagram, incluyendo muchos en modo "efímero", lo que significa que se trataban de chats temporales.

Los primeros chats, según cuenta la madre, tenían la intención de generar un vínculo más cercano con su hija, comentando que no subía fotos y que debía hacer posteos de los entrenamientos.

Posteriormente, el exatleta comenzó a reaccionarle las historias de Instagram y a preguntarle si salía con amigas, le consultaba si estaba cerca, le pedía que lo invitara y quería saber donde quedaba su barrio, entre otras cosas.

Bonfati detalló que tipo de conversaciones mantenía el deportista con su hija: “Le decía sos un fuego, seguí subiendo fotos de los entrenamientos que me alegran el día".

Por otra parte, en un pasaje de una presentación, el atleta le escribió un mensaje: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía”.

La denunciante indicó que mantuvo un careo con Molinari y este le prometió cambiar de entrenador si no se concretaba esta denuncia, que finalmente terminó realizando también ante la Federación Bonaerense de Gimnasia, a la que su reemplazante, por protocolo, debía informar, pero no lo hizo. Aun no se conoció la defensa de Molinari a esta acusación.