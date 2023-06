En el Jardín N° 472 de Comodoro Rivadavia, un grupo de madres y padres denunciaron a una docente de la sala Celeste de 4 años.

Según la denuncia que efectuaron, y diversos testimonios de los adultos, la mujer está acusada de maltrato físico y verbal, al mismo tiempo de descuidar a los menores durante las horas de clase.

“La docente ha maltratado física y psicológicamente a nuestros niños. Le pegaba en la cabeza, en los brazos, en las piernas, los hacía callar con la mano apretada en la boca”, comenzó explicando una de las mamás.

Los padres explicaron que los nenes estaban sometidos, hasta que se animaron a hablar en sus casas. “Fuimos todos los padres a una reunión con la directora. Ella nos dio la opción de seguir mandando a nuestros niños con la presencia de ella también en el aula”

“Según nos explicó (la directora) ella no puede destituir del cargo a la docente ni de sus funciones hasta que se eleve un acta a supervisión y luego al Ministerio de Educación”, manifestó la referente del grupo de padres.

“Estamos informados, y la respuesta del Ministerio puede tardar desde una semana a dos años y no nos parece justo que ella siga yendo a la institución como si nada, y nuestros hijos estén llorando cuando van al jardín”, expresó.

Según indicó la mujer, principalmente los casos están relacionados al género masculino. “Al género femenino les dice que si no hacen lo que ella dice, van a sufrir lo mismo que sus compañeros”.

“Nosotros pedimos que se la saque de sus funciones y no se la promueva a otra institución ya que puede hacer lo mismo con otros”, sentenció.

Dos madres estuvieron presentes en la sala y fueron testigos

Según pudo saber ADNSUR, dos madres brindaron sus testimonios, explicando que estuvieron algunos días en la sala.

“No me gustaba nada como la seño trataba a los niños, yo me quedé casi un mes en la sala a pedido de ella. Les gritaba todo el tiempo, les ponía música fuerte a los chicos en un parlante para no escucharlos gritar, y los nenes se ponían nerviosos”, dijo.

En la misma línea, describió otras actitudes que la docente mantenía: “No interacturaba con los nenes, no los incentivaba, no los apoyaba ni felicitaba”.

Por otro lado, otra de las mamás indicó que cambió a su hijo de 4 años de institución, "porque ella lo trataba como autista". Siempre lo excluyó del grupo, y me hacía quedarme la jornada completa algunos días porque mi nene no se incluía".

“Agradezco que estuve en la sala porque vi como ella los maltrataba, los forcejeaba, los castigaba dejándolos sin la leche, o les sacaba los lápices si pintaban algo fuera de lugar”.

“Una vez forcejeó a mi hijo, no lo incluía. Ella les gritaba mucho a los nenes, no les daba actividades y se quedaba sentada con el celular”.

