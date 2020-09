ESQUEL (ADNSUR) - David Viaytes es el nuevo jefe a cargo del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Esquel. Así lo consignó el presidente de la Asociación de este servicio, Ricardo Bartolomé, quien estimó que sobre fin de año podría confirmarse el cargo, y que la elección por unanimidad fue del plantel de suboficiales.

Al frente del cuerpo se venía desempeñando Miguel Andén, y tal lo precisó Bartolomé, en diciembre vencía su mandato en el cargo. “Pero han ocurrido algunos hechos, con denuncia de acoso en su contra por parte de una voluntaria, y decidió dar un paso al costado. Es un tema muy delicado que ya está judicializado con una denuncia penal”.

Aseguró que como institución dejarán que actúe la Justicia, y admitió que esta situación aceleró la salida de Miguel Andén. Asimismo dijo que la víctima ya no participará del cuerpo activo de voluntarios, al tiempo que explicó que Andén es uno de los seis bomberos rentados que tiene el cuartel, condición que por ahora mantiene.

Según destaca diario Jornada, Bartolomé además comentó que la joven denunciante sigue asistiendo al cuartel y habría una reunión con el Departamento de Legales para definir cómo seguirá el tema.

"El sistema bomberil no permite estas cosas, y tenemos que ser serios y responsables a la hora de actuar. Bomberos de Esquel tiene una imagen muy buena ante la sociedad. Me hubiese gustado que se hubiera tratado de un malentendido, pero no es así. Le damos todo el acompañamiento a la joven bombero", dijo.