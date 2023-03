El hecho ocurrió el lunes, cerca de las 15 horas, en pleno centro de la ciudad de Trelew. Cuando dos mujeres, una de 22 y otra de 38 años, denunciaron que un hombre las persiguió por la calle y eyaculó encima de ellas,

La joven de 22 años relató que ese día venía caminando sobre calle 25 de Mayo, por la zona del Casino, cuando observó “a un chico blanquito con gorra y gafas”.

Según explicó, ella iba mandando audios y él venía atrás de ella. Pero “en la parte de la YPF, cuando ya no había gente y estábamos solamente los dos, sentí algo mojado en la calza. Pensé que había sido una paloma, me toqué, miré y me dio asco. Me puse mal, tensa”.

“Me fui rápido para un Kiosco y le conté a un amigo mío lo que había pasado. El chico también entró al Kiosco, me miró y le dije a mi amigo ‘fue él’. Y se fue”, contó en diálogo con Jornada.

Sin embargo, no fue la única vez que el depravado actuó ese día. Es que según contó la joven, diez minutos después y cuando se disponía a ir a denunciar lo ocurrido a la comisaría “ vi otra vez al chico, estaba cerca de otra mujer y le estaba haciendo lo mismo”.

" En ese momento le saqué fotos y se fue. Al rato llegó la policía y realizamos la denuncia en la Comisaría de la Mujer”, precisó finalmente.