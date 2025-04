Manuel Quieto, cantante de la banda de rock alternativo La Mancha de Rolando, quedó envuelto en una grave denuncia tras protagonizar una discusión de tránsito con un motociclista de 21 años en la Autopista Ricchieri, a la altura de Villa Celina, Buenos Aires. El hecho ocurrió en las últimas horas y generó gran repercusión luego de que se viralizaran imágenes del incidente.

Según consignó Oeste Noticias, la disputa comenzó cuando el joven motociclista, Enrique Alejandro Fabián, se cruzó con Quieto en plena autopista. La situación escaló cuando, al detenerse en un peaje, el cantante arrastró la moto con su camioneta, según la versión inicial. Sin embargo, esta versión fue refutada por una filmación que muestra con claridad lo ocurrido.

En diálogo con la prensa, Fabián relató: “Estaba fuera de sí, me agredió física y verbalmente, bajé para tratar de buscar una solución, pero jamás me dio la posibilidad de escucharme”. El joven agregó que la moto que fue destruida la había adquirido hace pocos días y expresó su deseo de que el músico “pague y se haga responsable”.

El propio Enrique Alejandro Fabián viralizó las imágenes del incidente a través de su cuenta de Instagram, donde recibió numerosos comentarios de repudio hacia la violencia ejercida por Quieto. En su publicación, el motociclista escribió:

“En la madrugada del 13/4 me tocó vivir esta situación de no creer. Estábamos volviendo de un cumpleaños cuando nos cruzamos con este ‘ser humano’, si se le puede llamar así. No tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por el hecho de haberle tocado bocina. Este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbal y físicamente”, señaló la víctima.

El episodio ocurrió horas antes de que Manuel Quieto se presentara junto a La Mancha de Rolando en el festival Quilmes Rock. Ahora, el cantante deberá responder ante la Justicia por la denuncia penal realizada por Enrique Alejandro Fabián.