La denuncia la realizo su ex pareja

ESQUEL (ADNSUR) - El dirigente justicialista de la ciudad de Esquel, Francisco “Paco” Massardi, realizó una presentación en la comisaría, donde aseguró que la ex ministra de Familia y ex diputada de Chubut, Cecilia Torres Otarola, llegó a la cordillera desde Playa Unión y no realizó el aislamiento de los 14 días, tal como está previsto por las medidas de coronavirus.

Massardi -quien fue pareja de Otarola - realizó la presentación en la comisaría, pidió asesoramiento a Fiscalía, y pidió explicaciones sobre las circunstancias en que la ex funcionaria había ingresado a la ciudad días atrás. Según relató, estaba circulando por las calles de Esquel cuando cruzó la camioneta de Torres Otarola, la reconoció y como sabía que era de Playa Unión hizo la denuncia en la comisaría.

"Los esquelenses tenemos que entender que estos personajes que le robaron a la provincia hoy vienen como santos a entregar cosas a nuestra sociedad, cuando lo que se necesita son funcionarios que estén a la altura de sus cargos", manifestó.

Si bien hay ingresos habilitados con el criterio de aislamiento intermitente, se aplica a personas que tienen tareas esenciales. Y para Massardi, ex esposo de quien fue funcionaria provincial, no está claro cuál sería el encuadre en este caso. “La Justicia tendrá que investigar por qué tiene el permiso de circulación por 48hs, no sabemos si es funcionaria. Uno pelea por la verdad y decir que lo que se hace mal hay que denunciarlo”, dijo.

Según indicó EQS, Torres Otárola habría visitado la zona realizando entregas de elementos con una Fundación en la que está trabajando desde hace un tiempo. "Me han informado que tenía alojamiento en ruta 71 y yo la vi alojada en la ciudad de Esquel en un famoso complejo, también los complejos van a tener que dar explicaciones por qué un pasajero que no tenía su destino estaba alojado ahí", expresó.

Torres Otárola atraviesa un proceso judicial donde se intenta determinar si fue autora del delito de fraude contra el estado provincial. Massardi recordó estos procesos y señaló que estos personajes “bancarizaron la coima y dejaron muy mal a la cordillera”.