Javier Díaz vive en Comodoro Rivadavia y en las últimas horas confirmó que su familia radicó la denuncia contra la clínica Cruz del Sur de Caleta Olivia, por la confusión que generaron al dar por muerto a su padre y entregarles el cuerpo de otro paciente para velar. El grave error, según señalaron las autoridades de la clínica, se dio porque ambos pacientes tenían el mismo apellido.

En pleno velorio la familia se dio cuenta de lo sucedido y cuando fueron a la clínica a reclamar, se enteraron que su familiar estaba vivo. “Mi papá estaba vivo en terapia intensiva”, contó Javier a ADNSUR.

"Hicimos la denuncia en la Comisaría Primera, se elevará a Fiscalía y de ahí seremos notificados y empezaremos un juicio por daños y perjuicios", contó Javier en diálogo con La Opinión Austral.

Y adelantó que tras lo sucedido, la intención de la familia es que su padre - quien se encuentra en terapia intensiva - sea trasladado a otra clínica. “Lo que nos propuso el director fue de que se estabilice para poderlo retirarlo de ahí y lo trasladarían a Río Gallegos”.

El hombre recordó que su padre se encuentra internado por un cuadro de neumonía que se agravó y que en medio de esa situación, a su mamá le comunicaron que había fallecido. "El martes llega toda la familia, va gente de Río Gallegos, vino familia de Chile, de todos lados. Pedimos que abran la sala vejatoria y todos nos dimos cuenta que no era mi papá", narró Javier.

"Voy a reclamar a terapia intensiva y el enfermero o médico que estaba me decía que con los fármacos el cuerpo en estado de reposo cambia su fisonomía", recordó Javier y contó que en ese mismo momento "atrás había una familia totalmente conmocionada, porque le estaban avisando que su padre había fallecido".

En este escenario, relató que: "Ahí el enfermero me vuelve a mirar y me pregunta quién es mi papá y dónde estaba internado. Le dije que al fondo, ahí me dice que vaya y lo veo a mi padre. Estaba vivo y consciente. En un estado crítico, pero con vida. Él no entendía nada, pensaba que estaba llorando porque lo veía en el estado que se encuentra".

Las dos familias empezaron las acciones legales correspondientes porque "se terminan dando cuenta que le suministraron droga para neumonía, cuando su padre había ido por un drenaje pulmonar y no estaba tomando medicación", concluyó.