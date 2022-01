El actor Fabián Gianola fue denunciado en las últimas horas por un nuevo caso de abuso en su contra, esta vez por un hecho que habría ocurrido en un hotel de Puerto Madryn.

Según informó el canal C5N, en el que trabajó Gianola conduciendo un programa, el hecho que se denuncia data de 2012.

La víctima aseguró ante los tribunales chubutenses que fue hostigada por el actor cuando formaba parte de un elenco que se presentó en Puerto Madryn.

La mujer se desempleñaba como masajista y fue convocada a la habitación para brindarle ese servicio.

En ese marco, la víctima denunció que fue víctima de acoso y abuso, según informó C5N.

El caso se produjo en el Hotel Playa de Puerto Madryn y se suma a las denuncias que Gianola ya tiene en su contra, que investiga la Justicia y por las que en los últimos días fue separado de la afiliación de la Asociación Argentina de Actores.

Actrices Argentinas pidió la expulsión de Fabián Gianola de la Asociación Argentina de Actores

La mujer aclaró que recién habló ahora, como suele ocurrir con estos casos, "por miedo".

"Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima. Era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperaba así", relató la masajista en su denuncia formal.

"Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Ahí empiezo a hacer fuerza para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así. Estaba muerta de miedo", denunció.

Finalmente aseguró que tras evadirse, el actor le dijo: "Negrita, le vas a contar a tus amigas que estuviste con Fabián Gianola".

Anteriormente, también lo habían denunciado Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez.