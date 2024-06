El juicio oral a Elias Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante se espera para el próximo 8 de octubre, después de ser denunciado por Carlos Torres, razón por la que estuvo en la cárcel por tres meses, y en las últimas horas hubo novedades que lo comprometen ante la ley.

Durante una entrevista con Juan Etchegoyen fue el abogado, Leonardo Sigal y quien representa a Torres, quien denunció una amenaza de L-Gante hacia su cliente.

“Nosotros presentamos un escrito solicitando que mínimamente este señor avise al juzgado cuando va a viajar porque él tiene un cese de la medida de cohersión que no se le impusieron ninguna regla de conducta y debería tenerlas como cualquier imputado que queda en libertad. Las reglas son no drogarse, no tomar alcohol, no pasar por la casa de la víctima que ahí podríamos hacer un paréntesis porque hace muy poco pasó por la casa de su denunciante que es el señor Torres”, comenzó diciendo.

Además, Sigal detalló: “Elián Valenzuela ha pasado repetidas veces por la casa de la víctima y la última vez fue hace veinte días. Le acelera la camioneta y le toca bocina L-Gante al señor Torres. Yo recibí un llamado de mi cliente y le dije que cuando pase de nuevo lo filme así hace la denuncia, esto yo no lo había contado todavía pero te lo estoy contando ahora”.

“Él lo ha visto manejando una camioneta en la puerta de su casa provocando, acelerando su vehículo y toca bocina en el barrio Bicentenario. Es injusto que no tenga reglas de conducta y que mi cliente no pueda cruzar a la plaza porque quizás alguno de los amigos de Valenzuela lo agreda, le tire piedras”, afirmó también el abogado quien contó que L-Gante viene recibiendo denuncias hace ya tiempo.

Al respecto, Sigal continuó: “El juzgado debería decirle a Valenzuela que cada vez que viaje pida permiso porque es increíble que él pueda tener libertad de hacer lo que quiera mientras se investiga un delito y en octubre va a haber un juicio oral para ver qué decide la Justicia. La Justicia le está dando todas las posibilidades para que el 8 de octubre no esté a derecho, hasta ahora ha estado a derecho pero no sabemos lo que puede pasar. La Justicia debería prohibirle a L-Gante que pueda ir al barrio de la víctima”.

“Fue una provocación lo que hizo Valenzuela con mi cliente hace pocos días. Cuando esto pasó antes lo denunciamos y nadie hizo nada así que esta vez no hicimos la denuncia porque no tiene sentido, no pasa nada. Yo le dije a mi cliente que cuando se haga el chistoso y lo vea por ahí lo filme”, concluyó el letrado.