A 42 días del asesinato del mecánico Jonathan Prim, ejecutado a balazos frente a sus hijos mientras trabajaba en la vereda de su casa, sus familiares conviven con el dolor provocado por la pérdida, el miedo a posibles venganzas y la indignación por las condiciones en las que se encuentra detenido el principal acusado.

Allegados a la víctima denunciaron a ADNSUR que Alexis Maximiliano Schmidt, detenido bajo prisión preventiva y alojado en la alcaldía de Trelew, tiene acceso a un celular y usa las redes sociales, donde se abrió un nuevo perfil de Facebook.

"Es una vergüenza. El tipo está sacándose fotos ahí adentro, con la posibilidad de comunicarse con todo el mundo afuera. Mientras sus hijos y sus hermanos intentan hacer el duelo, tienen que bancarse que el acusado siga mostrándose, usando las redes como si nada y manejando todo desde ahí adentro", cuestionó un allegado de la víctima.

A la bronca generada por esos beneficios a los que accede el detenido, los familiares de Prim suman el miedo a posibles represalias. Según informaron fuentes del caso, el acusado vivía muy cerca del lugar del crimen y es temido en el barrio por sus antecedentes. A pesar de esa situación, los hijos del mecánico no cuentan con custodia policial. “Están desprotegidos. Cuidan más a los delincuentes que a las víctimas”, reclamó un amigo de Prim.

Según pudo saber ADNSUR, el reclamo por el acceso a un celular por parte del detenido llegó a manos de los investigadores judiciales a cargo de la causa por el homicidio. “Nos dijeron que las requisas que se realizan dentro de la alcaldía son responsabilidad de la Policía”, señalaron fuentes del caso.

LAS PRUEBAS CONTRA EL ACUSADO

La principal hipótesis de los investigadores es que Schmidt buscaba atacar a otra persona, en un presunto conflicto vinculado al narcotráfico, y que Prim recibió este disparo mientras arreglaba un auto. El fiscal Omar Rodríguez presentó una serie de pruebas que incluyen testimonios, registros de cámaras de seguridad y un sorprendente hallazgo en Google Street View, que reforzaron la imputación en su contra.

Según reconstruyó la Fiscalía, Schmidt habría dejado a su hijo de 8 años en la casa de su madre y luego se dirigió en moto hasta la vivienda de los Prim, en el barrio Los Pensamientos. Allí, sin mediar palabras, efectuó un disparo con un revólver calibre 38 que impactó en la axila de Jonathan, provocándole una herida fatal.

Durante la audiencia en la que se definió su situación procesal, según detalló Jornada, el fiscal exhibió imágenes de tres cámaras que captaron al sospechoso y su moto Corven blanca antes y después del crimen. Los videos muestran detalles llamativos: el vehículo no tenía espejos, llevaba una calcomanía circular en el guardabarros y una llave colgando de un llavero oscuro.

Uno de los aspectos más inquietantes fue que, según se observó en registros fílmicos, Schmidt habría regresado una hora más tarde a la escena del homicidio. Lo hizo a baja velocidad y cuando el lugar ya estaba acordonado por la policía, como si buscara verificar lo ocurrido. Las cámaras dejaron ver tatuajes en sus manos y piernas que coinciden con los del acusado.

El trabajo de la Brigada de Investigaciones también sumó un aporte insólito: al revisar Google Street View encontraron una captura en la que el hijo de Schmidt aparecería sentado en el patio de su casa. Esa imagen, junto a un video que muestra al sospechoso llevando al menor a la escuela, confirmaría la vinculación de la familia con ese domicilio y con la moto utilizada.

La investigación determinó, además, que Schmidt intentó desprenderse del rodado. Una publicación en Facebook mostró la moto en poder de un hombre que fue allanado. Esa persona afirmó que se trataba de un canje comercial con el acusado, que entregó la Corven y un Ford Escort y a cambio se quedó con un Peugeot 307. Para el fiscal, se trató de una maniobra para borrar rastros.