Denuncian ataque masivo de perros a un criancero en la Patagonia: más de 30 animales muertos

Un criancero de Rincón de los Sauces denunció que una jauría de perros atacó a sus ovejas y mató a más de 30 animales en cuestión de horas. El hecho, que ocurrió en una chacra ubicada al norte de la localidad, fue constatado por la Policía, que verificó la magnitud de la pérdida.

Según detalló el comisario Juan Valenzuela, al llegar al lugar encontraron 24 corderos muertos y otros siete malheridos, que debieron ser sacrificados debido a la gravedad de las lesiones. “El corral estaba correctamente cerrado, pero los perros excavaron por debajo de las rejas e ingresaron al predio”, precisó el funcionario policial.

Una jauría con dueño

Tras las primeras diligencias, se identificó que la jauría se encontraba a uno o dos kilómetros de la chacra afectada, en una vivienda donde un vecino tiene 23 perros de distintas razas. La Fiscalía de Delitos Ambientales y el municipio recibieron la notificación para intervenir en el caso.

“El dueño de los perros dijo que había llegado a un arreglo con el criancero para costear la pérdida, pero hasta ahora no hay nada formalizado”, agregó Valenzuela.

Preocupación entre los crianceros

La presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia de Larminat, ya había advertido la semana pasada que la matanza de animales por jaurías es una de las principales preocupaciones de los productores ganaderos. Estos ataques generan un daño económico difícil de recuperar, en especial para pequeños crianceros que dependen de su majada para sostener la producción.