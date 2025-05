Denuncian al titular de PAMI en Caleta Olivia y referente de LLA por derivar fondos para el partido y realizar "aprietes"

Jairo Guzmán, titular del PAMI en Santa Cruz y representante de La Libertad Avanza en la provincia, fue denunciado por el ex titular de la delegación de Caleta Olivia, Sergio Torres por la exigencia de un aporte obligatorio de empleados y también de médicos asociados a la obra social, correspondiente al 10% del dinero que cobraban en mano, para destinarlo al partido de Milei La Libertad Avanza.

Según señaló un informe previo de la Agencia OPI Santa Cruz, Guzmán echó al delegado del PAMI en Caleta Olivia, Sergio Torres, y este último tomó cartas en el asunto y lo denunció penalmente por una serie de delitos junto a Lucas Oyarzo y Maximiliano Krueger, también del PAMI e integrantes de LLA.

DE QUÉ LO ACUSAN

Torres expuso una “operatoria ilegal” que llevaba a cabo Jairo Guzmán, en donde hay “audios del propio Guzmán exigiendo el pago del retorno, las capturas con las conversaciones de Whatsapp entre el delegado del PAMI de Caleta Olivia y Lucas Oyarzo, incluyendo una donde éste último reaccionó con una amenaza directa ni bien se enteró de la denuncia presentada por Torres”.

Durante la escucha, Oyarzo le advirtió: “Sergio, te avisamos y no nos hiciste caso. Ahora abstenerte a las consecuencias” y Torres le contestó “Y bueno Lucas desde mañana ya no voy?”, a lo cual su interlocutor responde “Así es” y Torres concluye diciéndole “Espero telegrama”.

Entre otras pruebas, exhibió “capturas de WP, la remisión de los comprobantes de transferencias por $ 250.000,00 que realizó (en forma personal en calidad de afiliado) el propio Torres, pero no a una cuenta del partido LLA, sino a la cuenta particular en pesos del Banco Santander (N° 484-357292/2) a nombre de Maximiliano Javier Acuña, persona que también se encuentra incluida en la denuncia”, detallaron.

En ese contexto, explicaron que el mismo caso ocurrió con la señora Elba Soria, titular del ANSES, a quien Jairo le pidió por WP que le enviara el comprobante de depósito de su “aporte involuntario” al partido y una vez realizado el mismo por la suma de $ 250.000,00 a la misma cuenta personal de Maximiliano Acuña, como sucedió con Torres.

En la captura de la conversación que mantuvieron Soria y Guzmán, luego del pedido de Guzmán de que le enviara el comprobante de depósito la delegada le dice “Dale Jairo ahí lo hago”: inmediatamente incluye la imagen del ticket del depósito/transferencia, remarcando “Ahí está Jairo” y Guzman se despide diciéndole “daleeee gracias!!!”.

LA DENUNCIA TOMÓ ALCANCE NACIONAL

El delegado denunciante de PAMI Caleta Olivia, Sergio Torres, lo dio aviso a la máxima autoridad nacional Dr Esteban Leguizamo, sobre todas las irregularidades que se estaban cometiendo en la seccional Santa Cruz del PAMI.

“El 24 de octubre 2024 el titular del PAMI a nivel nacional lo recibió en la sede de Avda Corrientes 655 3er piso en Bs As, en un viaje que Torres hizo autorizado por Guzman, sin que éste supiera, lógicamente, que tenía como propósito, mantener una reunión con el presidente de la Obra Social de los jubilados”, detalló la OPI de Santa Cruz.

Allí -en la mesa del funcionario nacional- Torres le detalló los destratos del que era objeto por parte de Guzmán, lo cual, señaló, se extiende a empleados y afiliados; la desatención, la falta de recursos e insumos (ATE donó resmas de papel en Caleta) el propio delgado pagaba internet y Guzman no enviaba fondos ni insumos, todo lo cual, además de manifestarlo al funcionario nacional, luego lo detalló en la denuncia penal correspondiente a la que tuvimos acceso.

Tanto en aquella charla como luego en la denuncia, Torres expresó "cómo fue coaccionado por Guzmán y su gente, especialmente cuando se negó a exigirle que la médica recién contratada en Caleta Olivia, que pagara la cuota para el partido “Si no cobras la cuota para el partido te va a costar la cabeza”, le dijo Guzmán, tras lo cual Torres lo denunció por corrupción y tentativa de extorsión.

El ex delegado de Caleta Olivia le contó con detalles al Dr Leguizamo hechos documentados en mails institucionales, donde, por ejemplo, consta que derivaron un enfermo grave a la ciudad de Rawson y necesitaban material descartable, lo pidieron a Río Gallegos por vía de la excepción y nunca lo proveyeron.

En otra oportunidad un jubilado falleció en Pico Truncado y necesitaban trasladar el cadáver, operativo que tardó 36 horas para realizarse. Desde el PAMI Río Gallegos a cargo de Guzmán justificaban la demora en autorizar el traslado del cuerpo, aludiendo que “había cosas más urgentes que resolver” por cuanto el paciente ya había fallecido. “Una actitud tan deshumanizada que nadie puede entender como una persona con este criterio puede estar ocupando un puesto donde, precisamente, la empatía y el dolor debe ganarle a la soberbia que tiene Jairo Guzmán como responsable del PAMI”, remarcó Torres.

LOS MOTIVOS DEL DESPIDO DE TORRES

De acuerdo al expediente que instruyó Jairo Guzmán para despedir a Sergio Torres, sobre las causales se lee expresamente “Por motivos de reorganización funcional y por procesos de reorganización interna (del PAMI), resulta necesario prescindir de los servicios de Sergio Torres, en los términos del Art 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y en la Resolución dice “Despedir sin invocación de causa en los términos del Art 245”.

Pero en las redes sociales, Jairo Guzmán no dijo eso, sino que en su perfil señaló que el despido de Torres respondía a desatención de la cobertura médica en Caleta Olivia. Sergio Torres le dijo a OPI “Guzmán y sus colaboradores, a los cuales tengo denunciados, dejaron los dedos marcados en todo lo que hicieron y hacen. Estuve cinco horas declarando ante la justicia. Hicimos una conferencia de prensa donde estuve acompañado de todos los centros y asociaciones de jubilados de zona norte y no solo estuvieron ahí sino que firmaron un documento oficial apoyando mis denuncias y pidiendo al gobierno nacional que eche a Jairo Guzmán del cargo”, a la vez que Torres remarcó “No se entiende cómo Milei puede sostener en el cargo a una persona que antes de empezar a hacer campaña, ya está acusado de ser un corrupto”.

ESCÁNDALO A NIVEL NACIONAL

Se trata de una serie de denuncias sobre presuntos pedidos de aporte partidario que los responsables del partido de Javier Milei vienen realizando a los funcionarios políticos de la obra social de los jubilados para financiar las actividades de campaña.

Este modus operandi tuvo sus denuncias en Misiones, Chaco, Santa Cruz y La Pampa, donde se investigan desvíos de fondos y licitaciones. Frente a esta situación, las autoridades del PAMI emitieron un comunicado en el que aseguran que las delegaciones "no serán más una caja negra al servicio de la política”. En este sentido, indicaron que se inició una investigación interna y prometen sanciones.

En el medio de estos escándalo, el PAMI, que responde en los papeles al secretario de Salud, Mario Lugones (padre de Santiago Lugones, socio de Santiago Caputo) anunció una auditoría interna para terminar con las irregularidades. "No se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, señaló en un comunicado del PAMI.

