Vanesa Sáez está siendo investigada por una presunta estafa piramidal junto a su pareja, Matías Roa. Ella es funcionaria municipal de Ushuaia, y en los últimos meses no hizo más que acumular denuncias en su contra. "No envidies mi progreso si no conocés mi sacrificio”, se presenta la joven en Facebook.

Según relataron las víctimas, Sáez y Roa pedían dinero a amigos, familiares y otros empleados municipales en nombre de un supuesto negocio en Brasil por el que prometían un retorno mensual de hasta el 40%. Como sucede en muchos esquemas ponzi, el boca en boca era el mecanismo de promoción más eficaz y los denunciados hacían gala de una vida suntuaria en sus redes sociales: exhibían dólares, se mostraban de viaje en partidos de la Selección argentina y otras partes del mundo, y ostentaban carteras de reconocidas marcas internacionales y otros objetos de lujo.

En su cuenta de Instagram, Sáez se presenta como subsecretaria del Centro de Atención Vecinal de la Municipalidad de Ushuaia. La funcionaria también dice ser técnica en administración pública y estudiante de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

EL LLAMATIVO ACCIONAR DE LA JUSTICIA DE TIERRA DEL FUEGO

Según Griselda Engelhard, abogada de Romina -una de las denunciantes-, hubo cinco demandas formales en la Justicia. Sin embargo, el fuero provincial “desestimó todas sin investigar”.

“Off the record llegan informaciones de que la estafa ascendería a un millón y medio de dólares. Y presuntamente habría dinero estatal en las mesas que trabajaban este tema. Por este motivo entendemos que no hay voluntad de investigar”, contó la letrada a TN.

Y reclamó que, “las denuncias no se tramitan. Se desestiman, sin más. Les dicen (a los denunciantes) que vayan al fuero civil, pero todos sabemos que no funciona para esto. Es una estafa y la gente está desesperada porque no encuentra justicia”.

La olla “se destapó” cuando algunos damnificados empezaron a sospechar que todo era una trampa. Entonces reclamaron su dinero y obtuvieron respuestas evasivas por parte de Sáez y Roa. Engelhard detalló también que su clienta “fue allanada en su casa y la subieron en un patrullero delante de sus hijos”. Dijo que la secuencia ocurrió luego de que hiciera la denuncia y se presentara cara a cara con los presuntos estafadores para pedir la devolución de sus ahorros.

“Buscaban amedrentarla. Sacarle las ganas, callarla y que esto se termine lo más rápido posible”, puntualizó la abogada. Y agregó: “No solo allanaron a la víctima, sino que la Justicia provincial le retuvo el teléfono y todavía no se lo devuelve”.

“¿QUERÉS QUE ME META CON TU FAMILIA?”

Se trataría de un total de 20 damnificados y, según anticipó Engelhard, esta semana habrá una presentación en la Justicia federal a fines de activar una investigación. En medio de los reclamos y las denuncias, circuló un audio con amenazas a Romina. La denunciante atribuye su autoría a Roa.

“Escuchame una cosa, la puta que te parió. Yo te digo la verdad, te la exploto toda. Yo estoy en Buenos Aires tranquilo y no necesito siquiera ensuciarme las manos con ustedes, negros de mierda. Levanto el teléfono y te explotan a vos, a Diego, a Emiliano y a todos los pelotudos que están hablando”, dice el hombre en el mensaje.

Y continua: “Si no lo hice hasta ahora, te lo juro por mi hija, es por Diego. Porque tengo unas ganas de hacerte mierda a vos, a todos ustedes. ¿Vos te pensás que yo soy los cuatro de copas que vos estás acostumbrada a amenazar? Andá a ver si tenés los huevos para ir a la casa de mi vieja, la puta que te parió. Ya me cansaron”.

En otra parte del audio se escucha: “No tenés ni idea de la gente que yo tengo atrás mío. ¿Vos querés que yo me meta con tu familia? No tenés ni idea eh. Yo estoy frenando la situación. Tomalo como una amenaza. Cuídense las espaldas, pedazo de pelotudos”.

Con información de Todo Noticias, redactado y editado por un periodista de ADNSUR