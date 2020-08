CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este jueves que se ordene una pericia informática urgente contra Google para usarla como prueba en una futura demanda civil a la empresa, a raíz de lo ocurrido el 17 de mayo pasado, cuando el buscador asoció su nombre al mote de "ladrona". Desde la empresa indicaron que tomaron conocimiento "de esta información a través de los medios" pero que aun no fueron "debidamente notificados".



Google "publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante con relación a mi mandante, mancillando su nombre, imagen y honor", advirtió en el pedido de prueba anticipada el abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, según el texto al que accedió Télam.



"Se trata de un pedido de prueba anticipada para formular una demanda civil", explicaron a Télam fuentes del entorno de la vicepresidenta.



Fernández de Kirchner también dio cuenta de lo hecho en su cuenta de la red social Twitter, en la que informó que hizo una presentación judicial "para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda".



"Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera incalculabe", escribió la vicepresidenta.



El escrito se presentó ante la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal para el correspondiente sorteo de juzgado.



Beraldi recordó que el 17 de mayo último a las 00.20 la vicepresidenta "se enteró, por las fuertes repercusiones en internet, de una nota digital del diario Clarín que manifestaba que el motor de búsqueda más usado a escala internacional asociaba a su persona con el mote de 'ladrona'".



"Al buscar el nombre de la Dra. Fernández en la plataforma de la demandada, esta asoció en su propio panel, sin derivar a la web de ningún tercero sino bajo su exclusiva órbita y responsabilidad, el nombre de mi mandante a la calidad de "ladrona", atacando su imagen y honor en clara violación de sus derechos personalísimos y de la Ley de Defensa del Consumidor", sostuvo Beraldi.



El pedido de prueba previo a presentar la demanda fue hecho por el defensor de la vicepresidenta en su rol de apoderado, con el patrocinio letrado del abogado Luis Goldin.



"La noticia fue una verdadera sorpresa, no solo por la (supuesta) seriedad de 'Google', sino porque, además, mi mandante es usuaria, hace años, tanto de su motor de búsqueda como de su canal de "YouTube" desde el año 2011", agregó.



Además, se remarcó la "supina" preocupación "para que la empresa cumpla con sus condiciones y cuide a los usuarios de estas agresiones, no solo por la salud de mi mandante sino por las graves implicancias institucionales que puede tener en un caso como el que nos suscita".



"Es por esto que solicito se nos escuche y se haga lugar a la reparación del terrible daño ocasionado en clara violación de los derechos personalísimos de mi mandante y la ley de defensa del consumidor", concluyó.



Dentro del panel de conocimiento del principal buscador de la web, en lugar de describirse el cargo institucional de Vicepresidenta de la Nación "que actualmente ejerce Cristina Fernández de Kirchner, figuraba en forma maliciosa y difamante la leyenda de 'Ladrona de la Nación'", se recordó en la presentación.



La prueba anticipada busca obligar a Google a arbitrar "todos los medios necesarios para descargar y almacenar la totalidad de los datos asociados al nombre Cristina Fernández de Kirchner y Cristina Kirchner, a partir del 17/05/2020 hasta el día en que se realice la presente pericia, que surjan del contenido del panel de conocimiento del buscador 'Google' de una persona destacada".



"Esta información deberá almacenarse en un formato que asegure la integridad de los datos, empleando metodología de Informática Forense", pidieron los abogados.

“Hoy realicé una presentación judicial para solicitar una pericia informática urgente contra Google, que servirá como prueba de una demanda.”— Cristina Kirchner on Twitter Link Cristina Kirchner on Twitter





También se pidieron informes sobre cómo se pudo generar esa información, cuánto tiempo estuvo activa, cantidad de visualizaciones, visitas e interacciones que tuvo y qué acciones tomó Google con relación a esa publicación.



Consultada por Télam, desde la empresa se limitaron a afirmar que tomaron conocimiento "de esta información a través de los medios" pero que aun no han sido "debidamente notificados".