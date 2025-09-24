Demoraron a tres menores de edad en Comodoro por robar en un reconocido comercio del centro

Un operativo de la Policía del Chubut permitió recuperar mercadería robada en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia, luego de que tres adolescentes fueran sorprendidas con prendas provenientes de dos locales comerciales.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes, alrededor de las 19:30, y terminó con la intervención de la Seccional Primera y del área de Asesoría de Menores.

Según informaron fuentes policiales, las tres jóvenes ingresaron primero a un comercio de venta de indumentaria ubicado sobre avenida Rivadavia de donde robaron tres pares de medias, valuados en $15.500. Minutos después, entraron a otro local del rubro deportivo, donde se apropiaron de un pantalón deportivo con un valor estimado en $60.000. Tras cometer ambos hechos, se dieron a la fuga corriendo por las calles céntricas.

El aviso inmediato a la policía permitió que efectivos que se encontraban de recorrida preventiva en la zona iniciaran un rastrillaje por las cuadras cercanas. De esa manera, lograron interceptar a las tres adolescentes en la intersección de San Martín y Carlos Pellegrini, cuando todavía llevaban las prendas en cuestión.

Al ser identificadas, se constató que dos de ellas tenían 15 años de edad, mientras que la tercera contaba con 14 años. Todas fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a resguardo mientras se notificaba a sus responsables adultos.

La Asesoría de Menores tomó intervención en el caso, coordinando las actuaciones judiciales y trabajando en la localización de los progenitores para proceder a la entrega de las jóvenes. La policía indicó que se labraron las actas correspondientes y que la mercadería incautada fue restituida a los comercios afectados.

Robó un equipo de música y fue atrapado por la policía al intentar escapar de una casa en Comodoro

Un rápido operativo policial permitió frustrar un robo en la localidad petrolera luego de que un hombre fuera detenido en flagrancia cuando intentaba huir de una vivienda ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen.

El hecho se produjo este martes cerca de las 18:30 tras la activación de una alarma privada que dio aviso inmediato a las autoridades.

Según el parte oficial, el sistema de seguridad informó sobre un ingreso no autorizado en el inmueble. Una patrulla de la Seccional Primera se dirigió al lugar y al llegar constató la presencia de un sujeto que, en ese momento, saltaba la reja perimetral del domicilio con un equipo de música en sus manos.

Los uniformados procedieron de inmediato a la captura del sospechoso, evitando que lograra escapar con el objeto sustraído. Posteriormente, el propietario de la vivienda llegó al lugar y reconoció el elemento recuperado como de su propiedad. Además, constató que la puerta de ingreso presentaba cristales rotos, lo que evidenció el modo de ingreso del delincuente.

El hecho fue calificado como un robo en grado de flagrancia, y el hombre detenido fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno. En las próximas horas se prevé la realización de la audiencia de control de detención, instancia en la que se definirán las imputaciones y el curso judicial del caso.