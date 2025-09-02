La Policía de Santa Cruz llevó a cabo este lunes varios allanamientos en distintos domicilios de la ciudad, ordenados por la Justicia de Río Gallegos, en el marco de la investigación por el homicidio de Nelson Hugo Toledo Vargas.

El jubilado del sector petrolero de 68 años, fue brutalmente golpeado en su vivienda el pasado 8 de agosto, en lo que se investiga como un posible robo de alto valor.

Según informó la fuerza, se realizaron un total de siete allanamientos, además de inspecciones a personas y vehículos vinculados a la causa.

Durante los procedimientos, se incautaron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas de fuego, municiones de distintos calibres, vainas servidas, prendas de vestir, calzado y varios teléfonos celulares. Todos estos objetos serán sometidos a peritajes para avanzar en la investigación.

Toledo Vargas fue hallado atado de pies y manos en su casa, en una escena con signos de extrema violencia. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo, provocado por múltiples golpes con distintos objetos, incluido un trozo de madera encontrado en el lugar.

En el operativo, la Policía demoró a ocho personas, quienes quedaron a disposición del juez a cargo de la causa.