Este martes por la mañana, personal policial llevó a cabo un operativo para levantar un aguantadero en Comodoro Rivadavia, conforme a una orden judicial emitida tras una denuncia de los verdaderos propietarios.

Según la información obtenida por ADNSUR, el operativo se montó sobre un terreno ubicado en la calle Soldado Almonacid al 800, en el barrio Ceferino Namuncurá.

El comisario Walter Cornelio explicó que la medida se realizó a partir de un mandato judicial dispuesto para la recuperación del terreno, que había sido ocupado ilegalmente y de forma precaria por personas con antecedentes delictivos conocidos en la zona. “Se trató de un expediente que ya venía gestionado en primera instancia por los verdaderos propietarios y sus abogados”, detalló en diálogo con Jornada.

Para garantizar el cumplimiento del desalojo y la seguridad de todos los involucrados, la policía coordinó con diferentes dependencias y la Unidad Regional, con la intención de preservar la integridad física del oficial de justicia y de los vecinos del sector.

Al momento del operativo, en el terreno se encontraban tres personas, aunque, según señaló Cornelio, “tenemos entendido que suelen frecuentar o pernoctar en el lugar entre cinco, seis y hasta siete personas”. A pesar de que los ocupantes realizaron reclamos verbales, no opusieron resistencia física y en menos de dos minutos ya habían dejado el lugar. Posteriormente, se les permitió retirar sus pertenencias personales.

El policía afirmó que el predio mostraba evidencias de una ocupación prolongada: “Se podía ver que esta gente estaba hace ya varios años en el lugar”. Además, destacó que los ocupantes eran “conocidos en el ámbito delictual”, lo que había generado inquietud en los vecinos.

