La venta ilegal de alcohol por delivery es una práctica vigente en distintos puntos del país, que genera preocupación entre las autoridades. Personas sin habilitación comercial aprovechan la demanda fuera del horario permitido para ofrecer bebidas alcohólicas mediante redes sociales, WhatsApp o llamadas directas, burlando así los controles y las normativas vigentes.

Esta actividad no solo infringe las leyes municipales y provinciales sobre expendio de alcohol, sino que también representa un riesgo en términos de seguridad vial, evasión impositiva y posibles vínculos con otros delitos. Además, suele tener picos durante fines de semana o feriados, cuando los controles son menos frecuentes o el consumo aumenta.

En ese marco, en Comodoro Rivadavia se detectó un nuevo caso durante la madrugada de este martes 26 de agosto, cuando personal de la Seccional Tercera interceptó un vehículo que intentó evadir un control policial. Al inspeccionarlo, descubrieron una importante cantidad de bebidas alcohólicas transportadas sin ningún tipo de autorización.

El hecho sucedió sobre la calle Atahualpa Yupanqui, luego de que el vehículo intentara evadir un control al circular por la arteria Esquel.

Al identificar a los ocupantes del rodado, un Fiat Palio, los efectivos observaron en el asiento trasero la mercadería. El conductor manifestó de manera voluntaria que se encontraba realizando reparto de bebidas bajo la modalidad de delivery, sin la debida habilitación comercial.

Ante esta situación, se labró un acta de intervención y se procedió al secuestro de la totalidad de las bebidas alcohólicas encontradas en el vehículo, en el marco de una infracción a una ordenanza municipal vigente.

Cabe destacar que la documentación del vehículo y del conductor estaba en regla, por lo que no hubo impedimentos para la circulación posterior del rodado.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.