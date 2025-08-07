Delincuente limpio: detuvieron a un reconocido ladrón en Comodoro por robar casi $130.000 en shampoo

Un hombre de 41 años fue detenido este miércoles por la tarde en una farmacia ubicada sobre avenida Rivadavia, en Comodoro, luego de haber sido sorprendido cuando intentaba llevarse sin pagar diversos productos de higiene personal.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:15 cuando personal policial que realizaba una recorrida de prevención recibió una alerta por parte de empleados del comercio, quienes tenían retenido al sospechoso dentro del local. Según informaron fuentes oficiales, el hombre había intentado llevarse sin pagar varios artículos, situación que fue advertida por los trabajadores del lugar.

Al arribar al comercio, los agentes constataron que el individuo tenía en su pode r tres botellas de shampoo marca Head & Shoulders, cuatro botellas del mismo producto de marca Pantene y tres acondicionadores de la misma marca . El valor total de los productos robados tiene un valor de $128.896, según detallaron desde la dependencia policial.

Un vuelo de Aerolíneas no pudo aterrizar en Comodoro debido a la niebla y fue derivado a Trelew

Luego de verificar lo sucedido, los efectivos procedieron a la captura del sospechoso y su posterior traslado a la Seccional Segunda, desde donde se comunicó la novedad al fiscal de turno y a la Oficina Judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso que el hombre permanezca detenido hasta que se lleve a cabo la correspondiente audiencia de control de detención, en la que se evaluará su situación legal y se determinarán los pasos a seguir en el marco de la investigación.

Detuvieron a un hombre en Chubut por intentar robar cables frente a un famoso banco

Un intento de robo de cables a plena luz del día en pleno centro de Trelew terminó con un hombre detenido que, además, resultó tener un pedido de captura vigente.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana frente a la sede del Banco Santander, donde un agente de seguridad adicional detectó al sospechoso manipulando el tendido eléctrico con una pinza.

La secuencia se desarrolló cerca de las 10:30, cuando el agente que prestaba servicio adicional en la entidad bancaria advirtió movimientos sospechosos sobre la vereda. Al observar detenidamente, constató que un hombre estaba cortando cables del tendido eléctrico, aparentemente con intenciones de robo. Inmediatamente lo retuvo en el lugar y dio aviso a la Comisaría Primera, dependiente de la Unidad Regional Trelew. Ke Personajes reprogramó su show en Comodoro: cuándo será y cuál es el precio de las entradas

Minutos después, un patrullero llegó a la zona e intervino formalmente. Los efectivos procedieron a colocarle las esposas de seguridad al individuo, al tiempo que constataron que había intentado llevarse aproximadamente 25 metros de cable. Junto al sujeto, se halló una pinza utilizada para la maniobra delictiva.

Tras realizar las diligencias preliminares, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta que se celebre la audiencia de control de detención. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Turno, que deberá determinar la calificación legal del hecho y los pasos a seguir respecto al requerimiento judicial pendiente.