Del horror en La Matanza al recuerdo del triple crimen en la Patagonia

El reciente asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, partido de La Matanza, volvió a poner en evidencia los niveles extremos de violencia de género en Argentina.

Las jóvenes fueron secuestradas y trasladadas a una vivienda donde permanecieron cautivas. Según revelaron las investigaciones, fueron sometidas a torturas y finalmente asesinadas de forma brutal, en un episodio vinculado a disputas dentro de organizaciones narcocriminales.

Lo más escalofriante: parte de lo ocurrido fue transmitido en vivo a través de redes sociales. La Justicia investiga a un grupo de jóvenes que habrían participado en la ejecución y transmisión del hecho, lo que potencia la sensación de horror y crueldad.

El recuerdo inevitable de Cipolletti

En Neuquén y Río Negro, la noticia trajo de inmediato un recuerdo que todavía duele: el triple crimen de Cipolletti, en noviembre de 1997.

Aquella tarde, María Emilia (24) y Paula González (17) salieron de su casa junto a su amiga Verónica Villar (22) para caminar unas cuadras. Nunca regresaron. Dos días después, sus cuerpos fueron hallados semienterrados en una zona descampada junto a las vías del tren, con signos de violencia extrema.

Las pericias determinaron que fueron maniatadas, golpeadas, violadas y asesinadas con disparos en la cabeza y puñaladas. El caso sacudió a la ciudad, que hasta entonces se percibía como tranquila y alejada de crímenes de esa magnitud.

Una investigación cuestionada

El único condenado fue Claudio Kielmasz, quien recibió prisión perpetua. Sin embargo, tanto familiares como organizaciones sociales sostienen desde entonces que no actuó solo y que hubo irregularidades en la investigación judicial y policial.

“El juicio nos dejó más dudas que certezas”, dijo en varias ocasiones Ofelia Mosconi, madre de Verónica Villar. En su visión, nunca se esclarecieron las responsabilidades políticas y policiales, y quedó la sospecha de un encubrimiento.

Con los años, esa sensación de justicia incompleta se consolidó. Distintas organizaciones feministas y de derechos humanos remarcan que el triple crimen fue un antes y un después en Cipolletti, porque expuso un entramado de violencia, impunidad y silencios que la ciudad arrastra hasta hoy.

Impacto en la comunidad

El crimen de las jóvenes generó movilizaciones masivas en Cipolletti, inéditas hasta ese momento. Las marchas de familiares y vecinos marcaron un hito en la región y se transformaron en el germen de futuras manifestaciones contra la violencia de género.

Cada año, en noviembre, se realizan marchas de antorchas y actividades culturales para recordar a María Emilia, Paula y Verónica, y también para exigir justicia por otras mujeres víctimas de femicidios en la región.