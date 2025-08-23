Dejó un caloventor encendido y provocó un incendio en una iglesia de Comodoro

Un incendio ocurrido en una iglesia en la mañana de este sábado en Comodoro movilizó a efectivos policiales, personal de bomberos y de Defensa Civil.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 07:20 en una centro religioso ubicado en la avenida Alsina al 400 cuando el sistema de monitoreo urbano detectó humo proveniente del edificio y dio aviso a la Seccional Segunda.

Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron la presencia del fuego en el interior del templo y dieron aviso de inmediato a los bomberos voluntarios, que se trasladaron rápidamente hasta el sitio para iniciar las tareas de extinción. También se acercó personal de Defensa Civil que colaboró con la seguridad del sector y la coordinación de la intervención.

Tras casi una hora de trabajo, el fuego fue controlado y sofocado por completo hacia las 08:15. Según se constató en las pericias iniciales, el incendio se originó por un caloventor eléctrico que había quedado encendido. El aparato se sobrecalentó y alcanzó unas sillas de madera que estaban ubicadas junto a él, lo que provocó la propagación de las llamas en el interior del templo.

Afortunadamente, no se encontraban personas en el edificio al momento del siniestro, por lo que no hubo heridos ni víctimas que lamentar. Sin embargo, las llamas generaron daños materiales y en parte del salón principal. La magnitud del hecho no fue mayor gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, que lograron evitar que el fuego se expandiera hacia otras áreas de la construcción.

El damnificado acompañó a los efectivos en la inspección posterior al control del incendio y pudo constatar los daños. Según se informó, se trató de un accidente doméstico producto de un descuido eléctrico, lo que vuelve a poner de relieve la importancia de extremar las precauciones con estufas, caloventores y otros equipos de calefacción en el marco de las bajas temperaturas invernales que afectan a la ciudad.

Si bien el siniestro no dejó consecuencias graves, la situación generó preocupación entre vecinos y fieles que se acercaron al lugar al ver la presencia de patrulleros y camiones de bomberos en plena avenida Alsina, una de las arterias más transitadas del centro de la localidad petrolera.