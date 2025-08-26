Dejar el auto estacionado con las llaves puestas o encendido es una situación que aprovechan con frecuencia los delincuentes para cometer robos rápidos y efectivos.

Este tipo de hechos de inseguridad se llevan a cabo tras el descuido del conductor que puede ser suficiente para que un ladrón se apropie del vehículo.

En las últimas horas se conoció un caso ocurrido en Trelew, donde un hombre dejó su auto con las llaves puestas en una remisería y se lo robaron. Sin embargo, gracias a un rápido operativo policial y un allanamiento, el vehículo fue recuperado y la causa continúa en investigación.

El hecho ocurrió sobre la calle A.P. Bell, cuando la víctima descendió del vehículo y lo dejó encendido. Aprovechando esa distracción, un delincuente se subió al auto y escapó, dando inicio a una investigación por parte de la Policía local.

En tanto, la denuncia fue radicada en la comisaría correspondiente, y desde allí intervino la División Sustracción de Automotores de Trelew, que logró avances en tiempo récord.

Con orden judicial, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en el barrio 1ra Junta, sobre la calle Costa Rica, donde hallaron el vehículo robado, un Chevrolet Prisma gris. El auto estaba completo, con sus papeles, patente y llave. Fue secuestrado y trasladado a la Planta Verificadora, donde quedará resguardado hasta su restitución al propietario.

Durante el operativo, también se incautaron una ganzúa, una herramienta comúnmente utilizada para abrir cerraduras sin llave y dos teléfonos celulares que podrían aportar información relevante para la causa. Además, el operativo contó con la participación de la Policía Científica.

Con información de Canal 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR