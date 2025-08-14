Una mujer de Concepción, en la provincia de Tucumán, denunció penalmente a un chapista luego de que su vehículo, un Chevrolet Prisma blanco, fuera utilizado sin su autorización durante una reparación y terminara completamente destruido en un accidente vial.

El hecho ocurrió en la localidad de La Cocha y generó indignación en la familia afectada, que busca justicia y una reparación económica acorde al valor del rodado.

El conflicto comenzó el martes pasado, cuando la hermana de la damnificada llevó el Chevrolet a un taller especializado para una serie de reparaciones menores. El motivo original era solucionar daños producidos por un choque mientras el auto estaba estacionado.

Según relata la propietaria, Cinthya Vanessa Sánchez, la familia proveyó repuestos y abonó cerca de 400.000 pesos por las tareas que el chapista debía realizar.

Sin embargo, el domingo a las 7 de la mañana, la pareja de la joven recibió una llamada inesperada: un comisario local informó que el vehículo se había cruzado de carril y chocó contra un árbol en la ciudad de La Cocha. Las autoridades indicaron que el automóvil sufrió daños totales, por lo que debió ser trasladado al depósito de la fuerza de seguridad.

“Esto no era solo un fierro, era mi medio de vida. Hoy me dejó sin nada. Espero que la Justicia haga que pague”, expresó Cinthya, visiblemente afectada y enojada, a través de su cuenta oficial en redes sociales. Además, detalló que el chapista fue visto en un boliche de la zona y se dirigía hacia Catamarca en el momento del accidente, por lo que lo acusa de haber usado el vehículo sin permiso y de manera irresponsable.

La familia de la víctima reclama una compensación equivalente al valor del vehículo, estimado en 17.000.000 pesos, o la entrega de un auto en igualdad de condiciones al que tenían antes de que ingresara al taller. Según fuentes locales, la denuncia penal ya fue presentada y el caso se encuentra en proceso de investigación judicial y policial para determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

QUÉ PODRÍA PASAR TRAS LA DENUNCIA PENAL

En el ámbito judicial penal, la situación denunciada, donde un chapista utilizó un vehículo ajeno sin autorización y provocó un accidente con daños totales, podría tener varias consecuencias legales graves. Algunas posibles implicancias judiciales penales incluyen: