Una mujer de Río Gallegos, Santa Cruz, dejó su auto en el mecánico hace 3 años, gastó más de $800.000 y explotó de furia porque nunca lo arreglaron. "Me arruinaste", lanzó en redes sociales, acusando a un hombre por estafa. En las últimas horas, la mujer aclaró que recuperó el Renault "por las malas".

Según se supo, todo comenzó cuando la mujer identificada como Karen dejó su vehículo Renault en octubre de 2022. Sin embargo, tras no recibir respuestas ni avances con respecto a la reparación, decidió el 19 de febrero de 2023 realizar una denuncia en la policía.

La mujer expresó que realizó varias transferencias por un monto total de $810.000 pesos para repuestos y mano de obra; sin embargo, siempre recibió excusas del mecánico para no entregar el auto.

EL POSTEO DE LA MUJER EN REDES SOCIALES

“Indignante, impotencia pura”, comenzó diciendo la mujer visiblemente molesta. “Recuperé mi pedazo de auto por las malas, como quien diría, así, gente”, señaló.

“Me falta todo, nunca hizo nada en mi auto. Nunca invirtió la plata en el auto, no hay nada hecho, quiero llorar de bronca. Es el auto que compramos para el cole de los chicos, para que no pasemos frío. Llorar de rabia, quería romperle todo. ¡Me arruinaste!”, lanzó.

“No seas un hijo de… ¡me boludeaste por ser mujer! ¡Nada! Sin palabras. Devolveme el motor que compré nuevo para ponerle a mi auto, te lo quedaste, basura... Mándenle captura así le da vergüenza a él y su mujer”, concluyó.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR