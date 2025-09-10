Estacionar un vehículo frente a casa, con traba de seguridad y el manubrio bloqueado, no siempre es garantía de resguardo. Los robos de motos y autos dejados en la vía pública, incluso frente al propio domicilio, siguen siendo una situación que atraviesan muchas personas.

A pesar de las medidas preventivas que toman los propietarios, los delincuentes logran vulnerarlas con rapidez, aprovechando momentos de descuido, calles poco transitadas o incluso zonas residenciales donde no se sospecha del movimiento ajeno. En muchos casos, el robo ocurre en minutos y sin dejar rastros visibles.

El pasado lunes 9 de septiembre por la noche, un vecino denunció el robo de su moto Corven Triax 250 negra con detalles blancos, que había dejado estacionada en la vereda de su casa, ubicada sobre calle Graham Bell al 2400, en Río Gallegos, Santa Cruz.

Cabe aclarar que el vehículo contaba con traba de seguridad y el manubrio bloqueado al momento del hecho. Luego de notar que la moto no estaba, realizó la denuncia en la Comisaría Sexta, lo que activó un protocolo de búsqueda.

En ese marco, horas después, ya en la madrugada del martes 10, la Policía fue alertada por la presencia sospechosa de una moto abandonada en un inesperado lugar.

Según se supo, estaba en una obra en construcción sobre calle Leonardo Da Vinci al 2700, a pocas cuadras del lugar del robo. De esta manera, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al sitio y constataron que se trataba de la moto denunciada. Luego, la víctima se acercó y afirmó que era suya.

Por su parte, la División Criminalística realizó una inspección ocular para verificar el estado del vehículo y determinar si presentaba daños o alteraciones. Finalmente, el Juzgado de Instrucción N.º 1 autorizó la devolución del vehículo al propietario.

DOS MENORES TRASLADABAN UNA MOTO ROBADA EN SANTA CRUZ, QUISIERON ESCAPAR DE LA POLICÍA Y FUERON ATRAPADOS

Durante la medianoche del sábado 6 de septiembre, las cámaras de seguridad del municipio de Pico Truncado, Santa Cruz, detectaron a dos personas empujando una motocicleta en actitud sospechosa cerca del Centro Comunitario de la calle 9 de Julio. La imagen activó un operativo policial que terminó con la detención de los involucrados.

Al advertir la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron escapar corriendo por calle Tucumán, pero fueron interceptados antes de llegar a Mariano Moreno. En ese contexto, abandonaron la moto, una Motomel 110 cc, que quedó tirada sobre la calle.

Finalmente, el vehículo fue trasladado a la Comisaría Segunda como parte de la causa en curso. Poco después, se confirmó que los delincuentes eran menores de edad, por lo que fueron entregados a sus padres, de acuerdo con lo dispuesto por el juzgado interviniente.

Además, trabajó en el lugar personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. La investigación continúa para determinar el origen del rodado y cómo fue robado.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR