Tras la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad por direccionar obras públicas de Santa Cruz a favor de empresarios amigos durante su presidencia, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) comenzó a avanzar con la recuperación de bienes vinculados a la maniobra delictiva.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya solicitaron ejecutar una primera lista de veinte propiedades de la familia Kirchner, como parte de la etapa de decomiso de activos obtenidos de manera ilícita.

Entre los inmuebles en disputa se encuentran un complejo de departamentos en Río Gallegos (calle Mitre 535), otro sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner y un inmueble en 25 de Mayo 255, además de dos terrenos en El Calafate y el hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica, ampliado tras un intercambio de tierras con Lázaro Báez, según publica La Opinión Austral.

Alerta naranja por fuertes vientos este miércoles en Comodoro: “Lo más intenso se espera entre las 16 y las 18 horas”

Ante este avance de la justicia sobre las propiedades a desestimar, Máximo y Florencia Kirchner presentaron un escrito ante el tribunal para que se excluyan 14 inmuebles, argumentando que fueron comprados por Néstor Kirchner en operaciones legales y en fechas fuera del período investigado (2003-2015).

La defensa planteó que estos bienes forman parte de la herencia de Néstor, cedida a los hijos por Cristina en 2016, y que su adquisición se realizó con activos de origen legítimo. Viajó a la cordillera para robar, regresó a Comodoro y terminó condenado: el historial del peligroso ladrón

Los abogados de los hijos de la exmandataria remarcaron que Néstor Kirchner no fue condenado en la causa y que los bienes cuestionados se adquirieron mediante operaciones genuinas y lícitas. “El pedido de los fiscales carece de sustento jurídico. No corresponde incluir bienes que no guardan relación con la maniobra enjuiciada”, señalaron los letrados.

El tribunal deberá resolver en los próximos días si hace lugar al pedido de los fiscales y avanza con el decomiso de las propiedades o acepta los argumentos de la defensa y excluye los 14 inmuebles del listado. La decisión será clave para determinar cómo se ejecuta la recuperación de activos vinculados a la causa Vialidad.

La causa Vialidad se remonta a los años en que Cristina Kirchner presidió Argentina. Según la acusación, la entonces presidenta direccionó obras públicas en Santa Cruz favoreciendo al empresario Lázaro Báez, generando un perjuicio millonario al Estado. En 2022, el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que el juicio incluyó la solicitud de decomiso de los bienes considerados fruto de la maniobra ilícita.