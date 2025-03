Este miércoles se lleva a cabo la tercera audiencia del juicio por jurados en Córdoba, relacionado con el femicidio de Catalina Gutiérrez, de 21 años. Néstor Soto, de 22 años y amigo de la víctima, se encuentra como el principal sospechoso en este caso que ha conmocionado a la comunidad. La audiencia busca esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Soto en el trágico suceso.

La jornada del lunes había sido suspendida por la muerte de la mamá de la jueza María Gabriela Rojas Moresi, parte del tribunal técnico compuesto también por los magistrados Horacio Augusto Carranza y Susana Frascaroli.

Ese día iban a declarar cuatro personas, entre amigos de la víctima y del acusado. En el caso de que hubiesen podido comunicarse por teléfono con otro testigo -que se encuentra en el exterior- iban a ser cinco los que brindaban su testimonio en la Cámara Undécima del Crimen, informó Todo Noticias.

Para este miércoles fueron citados médicos y peritos forenses que estuvieron en el lugar del crimen. De hecho, según ElDoce, declaró la perito Marcela Scaraffía, quien bridó detalles de las pericias psicológicas y psiquiátricas que le hicieron a Soto.

Según la especialista, no hubo emoción violenta porque “si bien había una carga afectiva no había cargas motoras”. “La conducta de quedar perplejo, conmocionado o, una vez realizado el acto sentir calor, no sucedió”, sumó.

Soto está acusado de “homicidio agravado por alevosía y violencia de género”. De ser encontrado culpable, podría recibir la pena de prisión perpetua.

“Todavía está pendiente la declaración de Soto, que manifestó que lo iba a hacer cuando lo considerara oportuno”, indicaron fuentes de la causa a TN.

LAS PRIMERAS AUDIENCIAS DEL JUICIO POR EL FEMICIDIO DE CATALINA GUTIÉRREZ

El jueves 6 de marzo, durante la primera audiencia del juicio, el novio de Catalina Gutiérrez, Ezequiel García, calificó de “tóxicos” algunos comportamientos que tenía Soto y recordó la vez que el imputado se ofendió cuando la víctima no asistió a una juntada que organizó.

Además, comentó que un día en la facultad Soto le habría recriminado a la joven que ya no pasaban tanto tiempo juntos desde que estaba de novia.

En la segunda audiencia del viernes 7 de marzo, Soto sonrió junto a su abogada, Ángela Burgos Niño, frente a los padres de la víctima. Ocurrió luego de que se dictara un cuarto intermedio y todos regresaran a la sala.

El Doce precisó que la escena se dio a pocos metros de la mamá, el papá y la hermana de Catalina, quienes también aguardaban la reanudación del juicio. El novio y otros familiares de la víctima también presenciaron el repudiable gesto.

A Soto lo acompañaron su tío y su abuela, quienes estuvieron sentados detrás de él. La abuela lo defendió en su declaración y luego volvió a sentarse para presenciar el resto de la audiencia.

En agosto de 2024, Soto -imputado por homicidio agravado por alevosía y violencia de género- declaró ante el fiscal José Mana y confesó que mató a Catalina. “Me cag... la vida y le cag.. la vida a la familia de Catalina”, afirmó.

SOBRE EL FEMICIDIO DE CATALINA GUTIÉRREZ

La joven de 21 años vivía con su familia en el barrio Inaudi de la ciudad de Córdoba. El jueves 17 de julio de 2024 por la noche, cerca de las 21, salió de su casa y poco después dejó de contestar los mensajes.

Los investigadores creen que alrededor de las 21:30 llegó al departamento de su amigo Soto en la calle Podestá Costa para buscarlo en el Renault Clio e ir a la juntada con sus amigos de la facultad de Arquitectura en el shopping Patio Olmos.

En la casa del acusado se habría producido una pelea entre ambos y un posterior forcejeo. En ese momento, la Justicia cree que estranguló a la joven.

Cerca de las 22:20, un video registró el paso del Clio por avenida Valparaíso, en el cruce con la calle José Guardado. Para los investigadores, en ese momento la llevaba inconsciente o posiblemente muerta.

Soto abandonó el auto en la calle Pedro Echagüe del barrio Ampliación Kennedy, donde intentó prenderlo fuego para eliminar todo tipo de evidencia. Durante la madrugada, familiares y amigos de Catalina fueron a ese lugar gracias al rastreo del celular y la encontraron muerta en el asiento trasero.

“Cuando llegamos, él -por Soto- le dio un abrazo a mi mujer como diciendo´¿quién le hizo esto a Catalina?´”, recordó el papá de la víctima. También aseguró que su esposa empezó a sospechar del joven desde ese momento.

