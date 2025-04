Declararon culpable al delincuente que robó en una casa del barrio San Martín con un cuchillo

Este viernes se concretó la segunda jornada de debate ante un jurado popular por un delito contra la propiedad acontecido el pasado 19 de mayo de 2024, en el barrio San Martín, que tiene como coimputado a Jorge Daniel Vargas.

En su alegato de cierre la fiscal consideró probado a lo largo del debate tanto la materialidad como la autoría del hecho en cabeza de Vargas, solicitando al jurado que lo declare culpable de robo agravado por el uso de arma. Por su parte la defensa que se lo declare responsable, pero por robo simple. Finalmente, luego de retirarse a deliberar el jurado declaró al coimputado Vargas culpable de robo agravado por el uso de arma. Próximamente se realizará la audiencia de cesura o imposición de pena.

En su alegato final la fiscal consideró probado a lo largo del debate tanto la materialidad como la autoría del hecho en cabeza de Vargas cuando el pasado 19 de mayo de 2024, siendo las 23.45, una mujer y Jorge Vargas ingresaron al hogar, en el barrio San Martín, donde se encontraba la víctima, durmiendo con dos hijos menores y le refieren “dame la plata y todo lo de valor”. En un momento Jorge Vargas regresa a la habitación y le propina una patada en el rostro a unos de los menores, en forma cobarde, al tiempo que lo amenaza con un cuchillo.

Luego de comer, huyen con varios elementos de valor. Se ha acreditado que Vargas ingresó a la casa y utilizó el cuchillo, aseguró la fiscal. Por lo cual solicitó al jurado lo declare a Vargas culpable de robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautor.

Seguidamente la defensora en su alegato final no discutió la materialidad, ni la autoría del hecho en cabeza de su asistido Vargas, sino la utilización del cuchillo en el hecho. Efectivamente luego de escuchar la prueba no se ha acreditado el uso del cuchillo, continuó. Solicitando al tribunal popular, que, si tienen más dudas que respuestas, eso es el principio de la duda. No hay prueba independiente para tener por acreditado por parte de Vargas el uso del cuchillo por lo cual solicitó en caso que se lo declare responsable, pero por robo simple, expresó la defensora.

Actuó como juez técnico Alejandro Soñis, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Andrea Rubio, fiscal general, acompañada por Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía y Claudia Pis, psicóloga; en tanto que la defensa de Vargas fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública; acompañada por Juan Bill, abogado adjunto de la Defensa Pública.

Gacetilla de prensa del Ministerio Público Fiscal, editada por un periodista de ADNSUR.