La provincia de Neuquén avanza con la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad contra el narcotráfico, un programa que ya no se limita únicamente a la investigación, detención de vendedores y clausura de puntos de expendio de drogas, sino que ahora incorpora un nuevo eje: los bienes incautados a los narcos serán utilizados por la Policía para fortalecer la seguridad.

El fiscal general José Gerez dispuso, mediante la resolución 29/2025, que los bienes decomisados a una organización dedicada al narcomenudeo pasen al Ministerio de Seguridad provincial para ser destinados al trabajo de las fuerzas policiales. La medida está amparada en la Ley 3488, que establece la posibilidad de redirigir recursos obtenidos del delito para la lucha contra el propio narcotráfico.

En este marco, este jueves se llevó a cabo un acto oficial encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, el ministro de Seguridad Matías Nicolini, el fiscal general Gerez y el jefe de la Policía neuquina Tomás Díaz Pérez. Allí se formalizó la entrega a la fuerza de seguridad de dos camionetas Toyota Hilux, tres motos de alta cilindrada (Kawasaki Z-400, Yamaha XTZ 250 y Honda XR-250) y dos bicicletas de alta gama, bienes cuyo valor asciende a 160 millones de pesos y que fueron secuestrados durante diversos allanamientos.

El proceso fue posible tras un fallo del juez Marco Daniel Lupica Cristo, que declaró culpables a los integrantes de una organización criminal y habilitó el decomiso de sus bienes. Así, lo que antes era símbolo de poder narco se transforma en herramienta para combatir el delito.

“Un modelo neuquino”

Durante la presentación, el gobernador Figueroa señaló que esta acción forma parte de lo que denominó el “modelo neuquino” en la lucha contra el narcotráfico. “Hemos tomado la decisión de combatir de verdad a la droga. Con la ley que nos otorgó competencias que antes eran federales, pudimos hacernos cargo y hoy estamos viendo resultados concretos”, afirmó.

Además, destacó el rol de la Policía provincial y la fiscalía, asegurando que la cooperación permite encarar esta lucha como una prioridad propia. “Estamos focalizados en interrumpir el microtráfico, el último eslabón de la cadena, pero el que más daño produce en nuestros barrios”, subrayó.

La iniciativa se suma a otras acciones recientes, como la ley que obliga a los funcionarios de los tres Poderes del Estado a realizarse exámenes toxicológicos. Figueroa explicó que esta medida busca garantizar transparencia y compromiso: “Somos funcionarios que con nuestra firma podemos comprometer generaciones futuras, y debemos ser ejemplo en esta lucha”.

En la misma línea, el ministro Nicolini destacó que los bienes recuperados del narcotráfico no solo reforzarán a la Policía, sino que también podrán destinarse a programas de salud mental y prevención de adicciones, ampliando el alcance del plan integral.

Resultados visibles

Por su parte, el fiscal Gerez aseguró que la lucha contra el narcotráfico en Neuquén “ya es una realidad”. Recordó que en los últimos meses se realizaron quemas de droga, derribos de inmuebles usados como aguantaderos y clausuras preventivas en distintas localidades, medidas que continúan en ejecución.

Desde febrero, cuando se formalizó el Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas, la provincia quedó habilitada para investigar y juzgar este tipo de delitos que antes eran competencia federal. A partir de entonces se intensificaron las denuncias anónimas a través de la aplicación Te Cuida y el sistema QR del Ministerio Público Fiscal, lo que generó un aumento en los allanamientos.

En julio, la segunda etapa del plan permitió avanzar no solo en la clausura, sino también en la demolición de viviendas utilizadas para la venta de drogas en localidades como Neuquén capital, Centenario y San Martín de los Andes.