La situación judicial de Nahuel Behotats, imputado en un nuevo caso de hurto en grado de tentativa y con seis antecedentes por delitos contra la propiedad, dio un giro en pocas horas. Tras una primera resolución que lo dejaba en libertad con restricciones, finalmente la Justicia dispuso su detención inmediata.

Durante la mañana de este pasado jueves se realizaron dos audiencias consecutivas en la Oficina Judicial de Rawson. En la primera, la jueza Karina Breckle determinó que Behotats continuara en libertad, aunque con la prohibición de ingresar a la ciudad de Rawson y a Playa Unión hasta la audiencia preliminar.

También debía presentarse periódicamente en la Oficina Judicial de Trelew para acreditar su permanencia en la zona.

En esa instancia, las fiscales Etelvina Medina y Silvina Nicholson habían solicitado que se prorrogara la prisión preventiva por un mes más. Argumentaron el riesgo de fuga ante la falta de arraigo del imputado, sus incumplimientos previos y la posibilidad de enfrentar una condena de efectivo cumplimiento.

La defensa, representada por el defensor oficial Omar López, cuestionó la calificación de hurto en grado de tentativa, al considerarla de menor gravedad, y aseguró que Behotats tiene domicilio en Trelew y la posibilidad de acceder a un empleo.

DURO REVÉS: A LA CÁRCEL DE NUEVO

Sin embargo, horas más tarde, en una segunda audiencia por un incidente de ejecución de pena, el fiscal general Leonardo Cheuqueman Levill solicitó que se revoque el beneficio de libertad asistida que Behotats venía gozando. La jueza de ejecución Laura Martini hizo lugar al pedido y resolvió su inmediata detención.

Durante este último debate, el abogado Damián Dantonio, en representación de la defensa, presentó informes en favor del imputado, aunque no logró revertir la decisión judicial.

Con esta medida, Behotats —quien acumula múltiples reincidencias en delitos contra la propiedad— volverá a cumplir la condena en prisión mientras avanza la investigación por el nuevo hecho de hurto en grado de tentativa.

Un insólito episodio ocurrido durante los festejos por el 25 de Mayo en Rawson terminó con una condena de siete meses de prisión efectiva para Nahuel Behotats, declarado reincidente por quinta vez. El hombre fue juzgado por los delitos de hurto y violación de domicilio, tras ser perseguido por bailarines de folclore y finalmente detenido dentro de una vivienda del barrio San Ramón.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del sábado 25 de mayo de 2024, durante un festival por la Revolución de Mayo realizado en la Escuela 752 de Rawson. En medio del espectáculo, Behotats ingresó al vestuario improvisado del grupo folclórico y, sin que nadie lo advirtiera en ese momento, sustrajo un celular y dinero de una billetera entre las pertenencias de uno de los bailarines. Fue visto saliendo en actitud sospechosa por un integrante del ballet, quien rápidamente advirtió el faltante y dio la alerta.

La escena que siguió no tuvo desperdicio: varios bailarines vestidos con bombachas, boinas y camisas tradicionales salieron a la carrera por las calles de la ciudad detrás del sospechoso.

Behotats intentó escapar, pero fue visto por vecinos cuando ingresaba a una vivienda saltando una reja, en un intento desesperado por ocultarse. Allí fue reducido por policías, uno de ellos de civil, y esposado poco después por los uniformados que llegaron en un patrullero.