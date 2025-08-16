Dan por desaparecida por quinta vez a una adolescente de 15 años en Comodoro

La División Búsqueda de Personas lanzó un operativo para dar con el paradero de Bárbara Maricel Traico, una menor de 15 años que se fue de su hogar desde la noche del viernes.

La familia y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para obtener información que permita ubicarla dado que, según las autoridades, desapareció por quinta vez en pocas semanas.

La denuncia fue radicada luego de que la adolescente se ausentara de su domicilio este 15 de agosto alrededor de las 22:30. Desde entonces no se tuvieron noticias sobre su paradero, lo que motivó la activación del protocolo habitual para estos casos.

Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo

Según informaron fuentes oficiales, Bárbara mide aproximadamente 1,58 metros, tiene piel blanca, contextura delgada y cabello rubio lacio hasta los hombros. Al momento de su desaparición vestía una campera deportiva negra con líneas blancas en los costados, un jean color gris y zapatillas negras con detalles en rosa.

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia difundió el número telefónico 297-4082600 para que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de manera inmediata. Además, podrán comunicarse al 101 o con la comisaría más cercana.