Nicolás “El Ruso” Hammond recuperó la libertad en junio pasado tras cumplir una condena por su participación en el homicidio de Alan Bopp. Sin embargo, a menos de dos meses, volvió a ser detenido junto a Maximiliano González, acusado de intentar cometer un robo utilizando inhibidores de alarma.

La aprehensión se produjo luego de que un vecino los observara manipulando una camioneta estacionada en la vía pública y diera aviso a la policía. Ambos fueron interceptados y en su poder se encontraron elementos sustraídos del vehículo.

Durante la audiencia de control que se llevó adelante en las últimas horas en la sede judicial de Puerto Madryn, la funcionaria fiscal Melina Leiva imputó los cargos por hurto agravado por el uso de un dispositivo electrónico.

Además, incorporó otro hecho ocurrido el día anterior con idéntica modalidad, registrado por cámaras de seguridad en la zona céntrica, en el que dos personas con características similares sustrajeron elementos del interior de un vehículo.

La jueza María Alejandra Hernández hizo lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía para Hammond y presentaciones semanales para González. La medida fue dispuesta para resguardar el proceso de investigación y prevenir la reiteración de hechos delictivos.

La causa continuará con la etapa de formulación de acusación para su posterior elevación a juicio.

SUS GRAVES ANTECEDENTES

El 11 de abril de 2020, en el barrio Comercio IV, Nicolás Hammond fue partícipe secundario del homicidio en ocasión de robo de Alan Bopp. Esa madrugada, Juan Colemil Navarro apuñaló por la espalda a la víctima, causándole la muerte.

La víctima, que tenía 21 años, había salido a pasear a su perro junto a su amigo Rodrigo Ojeda, y en esa circunstancia, fueron sorprendidos y atacados por dos individuos.

A Alan le realizaron un corte con un cuchillo en el cuello que horas más tarde le produciría la muerte, mientras que Ojeda recibió heridas en la espalda. A Alan también le habían robado una gorra, que fue hallada más tarde en el domicilio de Hammond.

Navarro fue condenado a 22 años de prisión de cumplimiento efectivo. Hammond, por su parte, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado ante el fiscal Jorge Bugueño y la querella —representada por el Dr. Néstor Coronel— y recibió una pena de cinco años de prisión con declaración de reincidencia. Recuperó su libertad en junio de este año, tras cumplir la condena.