Cuerpo hallado en un canal de la Patagonia: la fiscalía trabaja en la identificación y en las causas del deceso

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén emitió sus primeras precisiones sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer encontrado el martes por la tarde en un canal de riego del barrio Valentina Norte Rural, al oeste de la capital provincial. La fiscal Lucrecia Sola quedó al frente de las actuaciones judiciales y dispuso el trabajo conjunto de Criminalística, Policía provincial y peritos forenses en la escena.

Según fuentes oficiales, el cuerpo fue hallado boca abajo, vestido y parcialmente sumergido en el agua, cerca de las calles Trenque Lauquen y Pergamino, una zona de chacras y galpones ubicada fuera del casco urbano.

El operativo policial y judicial

El procedimiento comenzó en horas de la tarde, cuando un llamado alertó sobre la posible presencia de un cuerpo en el canal. Personal de la Comisaría 12 acudió en primer término y, posteriormente, se sumaron otras divisiones policiales para resguardar la zona y evitar el acceso de curiosos.

Encontraron el cuerpo de Gonzalo Carrillo, el futbolista de Comodoro que había desaparecido en un río de Chile

El Ministerio Público Fiscal confirmó que, tras las primeras observaciones en el lugar, no fue posible determinar la identidad de la víctima debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo. “Por el momento no pudo determinarse la identidad ni el sexo”, señalaron con cautela desde el MPF durante las primeras horas del procedimiento.

Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trata de una mujer, aunque las condiciones en que fue hallada dificultan el trabajo de identificación inmediata.

El cuerpo estaba envuelto en plásticos

Fuentes de la investigación confirmaron que el cuerpo se encontraba envuelto en plásticos, lo que refuerza la hipótesis de una muerte violenta. Los peritos de Criminalística realizaron un amplio registro fotográfico, levantamiento de muestras y recolección de indicios en el área donde fue hallado el cuerpo, mientras se espera la autopsia judicial para determinar la causa y fecha del deceso.

Conmoción en Chubut: encontraron muerto a un gendarme en su vivienda

La fiscal Sola dispuso que, una vez finalizadas las tareas en el lugar, el cuerpo sea trasladado a la Ciudad Judicial, donde el equipo del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial llevará a cabo la autopsia y el proceso de identificación.

Autopsia y cotejo con casos de personas desaparecidas

En esta etapa, la investigación trabaja sobre varias líneas en simultáneo, incluyendo el cotejo con los registros de personas denunciadas como desaparecidas en la provincia. Una de las hipótesis bajo análisis es si este hallazgo podría estar vinculado con la desaparición de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal trans vista por última vez el 25 de septiembre luego de asistir a un turno médico en el hospital Castro Rendón.

Por ahora, las autoridades no confirmaron ninguna vinculación directa, aunque no descartan ninguna posibilidad hasta tanto concluyan los estudios forenses.