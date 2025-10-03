La Fiscalía de Puerto Madryn investiga una denuncia por una agresión ocurrida el domingo por la tarde en las instalaciones del Puerto Madryn Rugby Club, donde un adolescente de 16 años resultó lesionado.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Tercera, en la zona de vestuarios, el joven habría sido atacado por al menos cuatro adolescentes identificados como integrantes del Bigornia Club de Rawson.

Como consecuencia de los golpes, la víctima debió ser internada y se le realizaron estudios médicos, luego de presentar convulsiones, mareos y vómitos.

Hasta el momento, dos de los presuntos agresores fueron identificados. La investigación se encuentra en trámite en la Fiscalía local, bajo la calificación legal provisoria de “lesiones agravadas en espectáculo deportivo y cometidas en grupo con abuso de superioridad física”.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la normativa vigente establece responsabilidades no solo para los agresores, sino también para las entidades deportivas a las que pertenezcan.

Este viernes 3 de octubre por la madrugada, un hombre fue atacado a balazos en Comodoro Rivadavia y terminó en el Hospital Regional.

Según la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas en inmediaciones de la calle Alem al 1.500, en la zona alta del barrio Pietrobelli. Precisamente, y de acuerdo con lo que detallaron fuentes policiales, los efectivos encontraron a un hombre con sangre en el hombro derecho.

Al intentar detenerlo para brindarle asistencia médica, se negó y expresó en voz alta: “ustedes saben cómo soy, yo no hago nada”, acelerando su marcha y sumándose a un grupo de ocho personas en la escalera que conduce a los pasajes de la zona alta. La policía intentó interceptarlo, pero no pudo porque el hombre se ocultó en un domicilio cercano.

La policía entrevistó a la expareja de la víctima, quien relató que, momentos antes, estando dentro de su domicilio, el hombre la había molestado y que, al abrirle la puerta, observó que estaba herido, presuntamente con un arma de fuego, sin poder precisar cómo ni dónde ocurrió la agresión.

Pasadas las 04:00 de la madrugada, las autoridades del Hospital Regional confirmaron que el hombre ingresó estable con una lesión de arma de fuego en el omóplato derecho. Allí recibió atención traumatológica y, a las 11:00 de la mañana, fue dado de alta, ya que no se constató fractura, solo un orificio de entrada y salida en el hombro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y esclarecer qué sucedió antes y después del ataque. Se espera reunir más datos para avanzar en la identificación del agresor y la motivación del incidente.