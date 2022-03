Cuatro mujeres denunciaron por "lesiones leves" al hombre acusado de violador y golpeador la madrugada de este domingo en el pub "Tercer Tiempo" de Trelew. Ya dictaron una medida cautelar de prohibición de acercamiento.

Asimismo, el denunciado tendría previsto formalizar una denuncia en sede policial contra las mujeres que lo persiguieron a la salida del pub por "escrache, amenazas y agresiones", revelaron a ADNSUR fuentes policiales. La denuncia hasta este martes al mediodía no había sido radicada.

Según las fuentes, las cuatro denunciantes acusan que fueron agredidas por el hombre dentro del local, mientras que este último habría expuesto en sede policial que él recibió arañazos y otras lesiones.

El confuso episodio es objeto de investigación por estas horas. La denuncia será elevada en los próximos días a la Fiscalía de Trelew. Por lo pronto, dictaron una medida preventiva para evitar que el denunciado se acerque a estas cuatro mujeres.

Declaran las personas que acusaron de "violador" y "golpeador" a un hombre a la salida de un pub de Trelew

RECLAMAN SEGURIDAD

El escándalo reavivó la polémica sobre el manejo de la seguridad en la nocturnidad en Trelew. Desde la Municipalidad de Trelew confirmaron que obligarán al propietario del pub a que coloque al menos dos servicios de policía adicional.

La ordenanza que regula los boliches obliga a los locales a destinar un policía cada 100 personas que concurren a los locales bailables. Lo mismo ocurre con las fiestas masivas en salones de eventos o en las chacras. En Trelew hay cuatro boliches a los que les exigen tener al menos dos policías.

En cambio, los pubs y las confiterías no están obligadas a tener seguridad propia, porque no circula tanta gente. Según las fuentes, en "Tercer Tiempo" se da el caso particular de que en un momento de la noche empiezan a bailar hasta la madrugada. Es por esta razón que le pidieron a los propietarios que incorpore seguridad al igual que los demás locales bailables.