Un choque en cadena se produjo este lunes alrededor de las 18 horas en la Ruta 7, a la altura del Cañadón de las Cabras, uno de los corredores más transitados de la región. El incidente involucró a cuatro vehículos y provocó demoras importantes y complicaciones en la circulación.

Según las primeras informaciones, el accidente comenzó cuando un Honda Fit colisionó contra la parte trasera de un Peugeot 208. El impacto hizo que este último fuera impulsado hacia adelante, chocando contra una camioneta pick up, que a su vez terminó impactando contra un Citroën C3.

Personal de policía y seguridad vial acudió rápidamente al lugar para asistir a los conductores, organizar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. Por el choque, la circulación se redujo a un solo carril, lo que provocó filas de autos en ambos sentidos.

Desde la Policía, se recordó la importancia de mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante, especialmente en zonas con pendientes o baja visibilidad, para evitar este tipo de siniestros.

Un conductor de una Ford Ranger protagonizó un accidente en la mañana del domingo en la Ruta Provincial 23, a la altura del paraje Pehuen Có, en la zona de Lonco Luan, Villa Pehuenia. El hecho ocurrió a las 8:25, cuando el vehículo se deslizó por una banquina con pendiente y terminó varios metros por debajo de la calzada. A pesar del impacto, el hombre salió por sus propios medios y no sufrió lesiones, aunque la camioneta resultó con fuertes daños materiales.

Condiciones peligrosas en la ruta

La ruta se encontraba cubierta de nieve y con hielo, lo que generaba una superficie resbaladiza y de baja adherencia para los vehículos. Según confirmaron las autoridades, la camioneta no tenía cadenas colocadas, un requisito obligatorio para circular durante el invierno en tramos cordilleranos. Esa omisión habría sido determinante en el despiste, ya que los últimos días dejaron acumulación de nieve y sectores congelados en la zona.

Tras el aviso, Bomberos Voluntarios, personal de Defensa Civil Municipal, la Comisaría 47 y el Centro de Salud de Villa Pehuenia acudieron al lugar. Allí verificaron que el rodado había perdido el control y descendido hacia la banquina. El vehículo fue recuperado con el trabajo del personal interviniente, mientras que el conductor fue evaluado en el lugar y se confirmó que no tenía heridas.

Recomendaciones para transitar en invierno

Ante este nuevo siniestro, los organismos de emergencia remarcaron la importancia de la conducción responsable en rutas de montaña. Recordaron que llevar cadenas y saber colocarlas correctamente es indispensable para prevenir accidentes en zonas con nieve o hielo. Además, recomendaron: