COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Incluye audio) - Tras conocerse la resolución 145 del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial Provincial, que modifica cuestiones inherentes al manejo de armas en la policía, el jefe de la fuerza, Miguel Gómez, detalló en contacto con Actualidad 2.0 que "lo que este protocolo busca es pautar determinados aspectos operativos que se le presentan a los policías en las eventualidades, ordenar determinadas cuestiones en haras de evitar el uso indebido de las armas de fuego". Precisó que "lo que establece es en total coincidencia con lo que marca la legítima defensa, que el policía podrá hacer uso de su arma en situaciones de riesgo inminente para él o para la vida de un tercero, quitándole la vida si es necesario al agresor".

Dijo que además se apunta a "pulir otros aspectos que hacen a no disparar indebidamente, a no hacer uso disuasivo de la cartuchería letal, no disparar a lugares donde hay aglomeración de personas que pudieran resultar lesionadas; etc".

Al consultarle qué ocurriría si una persona hace un movimiento dando a entender que tiene un arma y a si el policía está autorizado a usar su arma en ese caso, aclaró: "Está autorizado a extraer el arma. Si tengo un llamado nocturno de una persona sospechosa en un lugar, llega el policía, se topa con una persona que hace ademán de extraer un arma de la cintura, el policía está facultado a sacar su arma y apuntarlo y dejarla presta para utilizar el arma. Si el sujeto no solo hace el ademán sino que saca un arma de fuego estamos hablando de un riesgo inminente, en una clara actitud de querer lesionarlo. Ahí está facultado a disparar", precisó.

Luego de la detención del agresor de Belgrano que hirió a dos profesoras de danzas, quien fue reducido por un policía que lo baleó en una pierna, Gómez fue consultado sobre si la policía es entrenada habitualmente en el uso de armas en Chubut y mencionó: "La policía tiene entrenamiento de este tipo; entrenan mirando manos, no caras. La agresión siempre va a venir de la utilización de la mano portando el arma que fuere. Hay que ser claro en esto porque también lo estipula la práctica que tenemos".

"Con esto tiramos por tierra ese concepto equívoco de que para disparar tiene que disparar primero el agresor o enfrentarnos con un arma de similares características. A veces la vida pueden quitárnosla con otro objeto que no sea un arma de fuego. Los valores en juego son los mismos: la vida", especificó el jefe de la Policía.

Gómez aseguró en ese marco que en Chubut "no tenemos denuncias por casos de gatillo fácil. Tenemos denuncias por vejaciones, abuso de autoridad, privación ilegítima (de la libertad). Teníamos algunos casos de abuso de armas, cuando uno dispara al aire de manera intimidatoria o amenazante", mencionó.

Mencionó que antes de este protocolo quedaban "situaciones grises o no bien definidas. Las situaciones quedan bien expresas con este protocolo. Todo esto hace prestar mucha atención al contexto y qué tiene que discernir el hombre al usar su arma".

PISTOLAS ELÉCTRICAS

Sobre el uso de pistolas Taser dijo que "estamos muy avanzados con la compra de unas pistolas muy similares que son las Spark, que son de un proveedor brasilero. Tenemos la limitación de ingreso al país, que está muy postergado. Se hizo la licitación, toda la parte administrativa. Estamos hablando de 20 o 25 personas Spark que serán destinadas a distintas dependencias que se ven expuestas a diferentes eventualidades en la provincia". Mencionó que cada una de ellas sale cerca de $15 mil.