El 11 de octubre pasado, en Comodoro Rivadavia, desaparecieron Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), una pareja de adultos mayores que desde entonces mantiene en vilo a familiares, vecinos y autoridades de la provincia del Chubut.

Once días de una búsqueda que conduce por caminos complejos, inhóspitos y a veces imposibles para cualquier vehículo convencional.

CÓMO LLEGAR DESDE CALETA CÓRDOVA HASTA EL LUGAR DONDE APARECIÓ LA CAMIONETA

ADNSUR llegó hasta el lugar y realizó una guía descriptiva del camino y las dificultades para llegar al sitio donde fue hallada la camioneta Toyota Hilux que usaban.

Punto de partida: Escollera en Caleta Córdova

La búsqueda inició en un lugar neutral, la escollera en Caleta Córdova, desde donde partió el contingente de camionetas 4x4, civiles y familiares. Rodrigo, conductor y guía de este grupo, explicó que “son 50 kilómetros los que nos separan del lugar donde se encontró la camioneta”.

Además, subrayó que “las camionetas están completamente preparadas para este tipo de caminos”. Acá comienza la dramática travesía por el terreno patagónico.

La Ruta 1: un desafío para vehículos y conductores

La principal vía para llegar es la Ruta 1, que une Comodoro Rivadavia con Camarones, pero la experiencia de Rodrigo da cuenta de que se trata de un trayecto “muy complicado, sinuoso e irregular, con zanjones, subidas, bajadas cortadas, y metidas en el barro”.

A su vez, el camino está “verdaderamente destrozado”: la lluvia del día anterior volvió húmedos y resbaladizos los sectores más críticos.

Rodrigo enfatizó que “para una camioneta convencional es imposible llegar” y que sólo vehículos 4x4 de gran porte y preparados pueden intentarlo. Además, advirtió también la necesidad de “ser conocedor del lugar y tener las herramientas adecuadas” para afrontar este tipo de rutas, ya que la dificultad desgasta los vehículos y obliga a maniobras cuidadosas en un entorno inhóspito.

Alternativa por la costa: la playa y el riesgo de la marea

Para acortar el trayecto, Rodrigo y el equipo de ADNSUR optaron por bajar a la playa desde una zona conocida como Quinta Rossi, en un intento de esquivar los dos horas o más que lleva la Ruta 1.

La elección depende de la marea, que debe estar baja para garantizar el paso. “Si la marea acompaña”, explicó, “por la playa se tarda entre 40 minutos y una hora”.

Sin embargo, la ruta costera no está exenta de dificultades. El recorrido atraviesa la “zona de la escollera”, un área muy rocosa donde se requieren destreza y atención al conducir para evitar daños y accidentes. A pesar de ser el camino más “fácil y rápido”, sigue exigente y reservado sólo para vehículos 4x4 experimentados.

El Cañadón de Visser: lugar del hallazgo, territorio imposible

A unos 20 kilómetros del litoral, en el Cañadón de Visser, la búsqueda culminó con el hallazgo de la camioneta atrapada. “Acá encontramos la camioneta encajada en una especie de greda o pantano”, relató Rodrigo.

La naturaleza del suelo es “chupadora”, un barro tan denso que “te succiona hacia abajo”, atrapando el vehículo en barro, agua y pozos ocultos bajo una capa de greda.

Los esfuerzos para sacar la camioneta, usando piedras, palos y ramas, resultaron inútiles frente a esta succión implacable del terreno. Según explicó Rodrigo, “la camioneta quedó muy empantanada, fue imposible moverla sin un equipo especializado”. Finalmente, con la ayuda del nieto de Pedro y otros familiares, lograron encenderla y sacarla del lugar para trasladarla a la comisaría de Kilómetro 8, donde será sometida a peritajes.

UNA PREGUNTA SIN RESPUESTA: ¿CÓMO LLEGÓ LA CAMIONETA HASTA ESE LUGAR?

La camioneta es una Toyota Hilux modelo 2014, pero sin cubiertas especiales ni modificaciones para terrenos difíciles. Frente a este dato, el nieto de Pedro reflexionó: “ Mi abuelo nunca hubiera llegado hasta acá, y mucho menos solo” . La presencia de la pareja en un sitio tan inaccesible genera muchas hipótesis, pero ninguna certeza.

El estado del camino, la ausencia de señal telefónica, la dificultad para ser captados por cámaras y la impenetrabilidad del barro hacen de este caso un misterio. Rodrigo reafirmó la incertidumbre: "No sabemos cómo la camioneta llegó hasta este lugar, pero el terreno nos habla de un escenario hostil casi imposible para ellos".

Este operativo, además de un trabajo de rescate, es una tarea comunitaria. Vecinos de Comodoro Rivadavia y familiares participan con voluntades firmes, equipados con vehículos y drones. En palabras de Rodrigo, “todos están dando una mano para ayudar, nadie quiere bajar los brazos”.

Los caminos desolados, el clima cambiante y la geografía hostil no logran apagar la esperanza de quienes continúan buscando respuestas para Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder.