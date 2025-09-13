Un descubrimiento insólito ( y muy particular) sorprendió días atrás a quienes transitaban por el tercer puente que conecta Neuquén y Cipolletti. Allí, una decenas de juguetes sexuales, principalmente consoladores, fueron encontrados dispersos en el pastizal bajo la estructura, generando desconcierto y curiosidad entre vecinos y transeúntes.

Los testigos destacaron la gran cantidad de objetos, muchos de ellos sin embalaje y algunos con evidentes daños, lo que incrementó el misterio.

¿Quién los dejó allí y con qué propósito? Fueron algunas de las preguntas que surgieron a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, a partir de la difusión de videos y fotos de la inusual escena.

LAS PRINCIPALES TEORÍAS

Una de las principales teorías que se maneja en las primeras horas es que los productos formarán parte de un descarte masivo de algún comercio erótico, aunque no se registraron denuncias ni indicios que confirmen cierres recientes de locales de este rubro en la zona.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó otra posibilidad. Fue Luis Victoriano, el propietario de Sexfun, quien tiene sucursales en ambas ciudades unidas por el puente, quien deslizó otras versiones sobre cómo llegaron a este lugar productos.

Tras haber analizado las imágenes que se viralizaron del hallazgo, planteó que “son productos viejos que ya no salen a la venta. Es más, la mayoría son prótesis que se usan para poner el pene adentro y simular un mayor tamaño”, explicó en diálogo con La Mañana Neuquén.

“Lo otro que visualizo en las imágenes son bombas de succión, que sirven para mejorar la erección.". Y en este marco, aclaró que “los de la foto son productos de industria nacional y hoy la mayoría son importados”, por lo que manifestó, que sería poco probable que se trate de un sex shop que estaba por cerrar.

“Para mí se trata de alguien que se deshizo de su colección de juguetes sexuales, que tampoco es tan amplia como muchos dicen”, sostuvo.

Y a continuación, contó que “tengo clientes que a partir de ese suceso me mandaron fotos con una colección mucho más importante que la que vimos en el puente. Para mí es una persona que los tenía, lo ha tirado a la basura y gente en situación de calle que ha revuelto su cesto se lo ha llevado para esa zona”.

Finalmente, y en referencia a la presencia de preservativos, explicó que podría estar vinculado a que “una vez abiertos los juguetes, si no tenés lugar seguro donde guardarlos recomendamos usarlos con preservativo para asegurar el tema de la higiene”, finalizó.

QUÉ SE ENCONTRO

Tras la alerta, hasta el lugar se trasladaron empleados municipales para hacer la correspondiente limpieza del lugar. Se encontraron un total de 15 juguetes sexuales, indicaron desde área de Limpieza Urbana a LMN.

Los objetos, todos consoladores de distintos tamaños, fueron hallados en la zona del Cañadón de las Cabras, en dirección a Cipolletti pero del lado neuquino.

“No eran nuevos; algunos incluso tenían un preservativo colocado, lo que indica que habían sido utilizados”, agregaron finalmente las fuentes oficiales tras realizar el retiro del lugar.