COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un integrante de la comunidad zíngara, que conducía el martes cerca de las 16 horas una camioneta con su pareja embarazada, perdió el control tras cruzar un badén, impactó contra una palma de alumbrado público, luego contra el frente de una vivienda y escapó.

Al respecto Víctor Monti, vecino de la cuadra, brindó detalles de lo ocurrido al señalar que “el vehículo venía a exceso de velocidad y agarró el badén, voló y perdió el control. Chocó el poste y quedó entre un árbol y la casa” expresó.

Asimismo, manifestó a Diario Crónica que “quisimos asistirlos con el resto de los vecinos y les dijimos que se quedaran tranquilos que ya venía la ambulancia, la chica se quería bajar, pero el hombre arrancó y salió a toda velocidad sin mirar ni siquiera si se llevaba puesto a alguien. Salió en contramano y lo siguieron por la Constituyentes donde entró a su domicilio” dijo.

Foto: Diario Crónica

El vecino señaló que “se ve que estaba discutiendo con la pareja cuando chocó”. De igual manera, Monti, molesto aseguró: “Acá no respetan nada, no bajan nunca la velocidad, hasta de noche pasan rápido y a contramano, se necesita más control, acá no hay movimiento de nada y hay un problema con los badenes que son muy altos, el que no conoce la zona termina perdiendo el control del auto cuando pasa rápido”.