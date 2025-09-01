El barrio El Faro, ubicado en el kilómetro 15 de Comodoro Rivadavia, se encuentra conmocionado tras un acto de crueldad animal que generó un profundo impacto entre sus vecinos y, especialmente, en la familia de “Rubio”, un perro de aproximadamente doce años que convivió durante más de una década con sus dueños.

Mailén Colinamun, dueña de Rubio, relató con tristeza y desesperación los momentos previos y posteriores al hallazgo de su perro sin vida. “Llegamos esperando que nos reciba como siempre, con su saludo de todos los días, pero no estaba. Nos pusimos a buscarlo enseguida porque era raro; él no se alejaba y, si se iba, le pegabas un grito y aparecía corriendo, siempre de acá nomás”, contó a través de sus redes sociales.

EL HALLAZGO MACABRO DE LA FAMILIA

La búsqueda ocurrió al caer la noche, con linternas, debido a la falta de alumbrado público en la zona, un factor que hace aún más inseguro el barrio. Fue la intuición de su novio la que llevó a doblar por un camino distinto, donde encontraron al perro tendido a menos de media cuadra de la casa.

Rubio estaba muerto, con un disparo certero, único y preciso, en el pecho, muy cerca del corazón. “Estaba frío, duro, con un tiro muy cerquita del corazón”, narró Mailén, visiblemente afectada.

Ante la desesperación, la familia intentó pensar en llevarlo a un veterinario, aunque un vecino, con claridad, les dijo que no había nada por hacer. “Por suerte hubo una voz y una lucidez que nos dijo ‘chicos, ya está, el perro ya está muerto’. Lo enterramos esa misma noche”, explicó en diálogo con Vivo Comodoro.

Al día siguiente, la familia no dudó en acudir a la Comisaría de Kilómetro 8 para radicar la denuncia. “Nos dijeron que éramos los primeros en hacer la denuncia y nos dieron el acta. Nos dijeron que cualquier cosita llamemos, cualquier ruido que escuchemos”, señalaron. En el barrio, según contaron, este tipo de hechos ya se habrían registrado anteriormente.

Un familiar con experiencia militar colaboró con la hipótesis técnica del disparo, aclarando que podía tratarse de proyectiles de carabina y no de un arma de aire comprimido.

Sin embargo, la familia insiste en que no tiene conflictos personales con nadie del barrio, lo que apuntaría a una acción aleatoria y gratuita. “Hablamos con los vecinos y nos dijeron que esto ya pasó”, comentaron.

LA DESGARRADORA CARTA QUE CONMOVIÓ A TODO COMODORO

El caso no solo impactó en las calles de El Faro, sino también en las redes sociales, donde Mailén Colinamun escribió una conmovedora carta que conmovió a la ciudad de Comodoro y a las personas amantes de los animales.

En su mensaje, Mailén expresaba la tristeza de no poder encontrar esa recibida habitual de Rubio, que corría alrededor del auto, ladrando y saludando a la familia todos los días. Resaltó su carácter pacífico y su indefensión debido a la edad avanzada y la fragilidad física. La carta describe el hallazgo desgarrador y la crueldad de quien disparó “por deporte” a un ser que no causaba mal alguno.

Además, hizo un llamado a la comunidad para alertar sobre la presencia de “un loco suelto” que mata perros indefensos y pidió justicia, advirtiendo que “así como ayer fue un perro, mañana puede ser una persona”. En sus palabras se refleja no solo tristeza y pérdida, sino también el miedo y la impotencia frente a la violencia sin sentido.