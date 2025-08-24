El pasado jueves se registraron en Comodoro Rivadavia dos episodios de maltrato y crueldad animal: primero, en el barrio Moure, una gata fue abandonada dentro de una bolsa de nylon; pocas horas después, en Km 18, un perro fue asesinado de un disparo. Los hechos plantean la urgente necesidad de políticas públicas para bajar los niveles de sobrepoblación animal y promover campañas de concienciación para prevenir agresiones.

Sobre el tema, el fiscal a cargo de la Agencia de Maltrato Animal, Juan Carlos Caperochipi, explicó que la difusión en plataformas digitales fue clave para que la Fiscalía interviniera de manera inmediata. “Efectivamente son las redes sociales las que empiezan a difundir esto, y es bienvenida su rápida difusión cuando las cosas van ocurriendo”, señaló.

Uno de los casos ocurrió en el barrio Moure, donde una mujer encontró a una gata de menos de un año dentro de una bolsa blanca de nylon. Un video registrado por un testigo mostró el momento en el que la vecina intenta desatar el nudo, mientras el animal maúlla de forma desesperada. Según pudo saber ANDSUR, ya se inició el proceso para dar en adopción al animal.

El segundo episodio tuvo un final trágico. Ocurrió ese mismo jueves en kilómetro 18, donde vecinos denunciaron que desconocidos abandonaron a un perro herido de un balazo. El animal agonizó durante varias horas y finalmente falleció. Caperochipi confirmó que ya intervienen la policía, criminalística y las áreas técnicas correspondientes.

“En la medida de las posibilidades que tenemos, los vamos a investigar porque tendremos que encontrar a los responsables”, remarcó el fiscal. Además, reconoció que muchas veces la investigación se complica por las características de la ciudad: “No es sencillo; muchas de estas cosas ocurren en lugares descampados u ocultos a la vista de la gente, pero se investigan”.

En ese sentido, destacó la importancia de la colaboración ciudadana, en especial a través de testimonios y aportes tecnológicos. “Más allá de que no haya por ahí cámaras del Estado, quizás en los kilómetros puedan ayudar cámaras de vecinos; relatos y testimonios también de los vecinos que puedan brindar información. Tanto para estos delitos como para cualquier otro, son muy importantes los grupos de WhatsApp, los grupos de vecinos organizados e intercomunicados; ahí surge mucha información que nosotros siempre analizamos”, detalló.

Caperochipi recalcó que en Comodoro los casos de maltrato y crueldad animal aumentan y se multiplican en distintas zonas. “Estamos con mucho trabajo porque salen a la luz cada día varios casos de maltrato y de crueldad animal en una ciudad que, como siempre digo, es muy grande, muy dispersa, con muchas zonas semipobladas que son difíciles para investigar”, afirmó.

Finalmente, el fiscal insistió en que estos hechos pueden derivar en sanciones judiciales. “Es importante recordar que estos delitos obviamente pueden llegar a una condena”, sostuvo. Y concluyó: “Si se identifican autores, se los va a llevar al procedimiento penal como cualquier otro delito; van a tener que responder en ese marco como cualquier hecho contemplado por la ley”.

Sobrepoblación animal y maltrato

Desde el medio “Comodoro Animal” advirtieron que la sobrepoblación animal expone a los animales a crecientes casos de crueldad.

La sobrepoblación de perros y gatos en las calles conlleva mucho más que abandono, hambre y enfermedades; los convierte en blancos fáciles para actos de violencia humana.

Estos hechos no son aislados, sino consecuencia directa de un problema estructural. Cuantos más animales habitan en situación de calle, mayor es su vulnerabilidad y exposición a sufrir actos de maltrato y crueldad por parte de individuos que actúan con impunidad.

La responsabilidad de este escenario recae de manera directa en el Estado. La ausencia de políticas públicas sostenibles de castración masiva, temprana y accesible es el principal factor que permite que tanto la sobrepoblación como la crueldad asociada a ella sigan en aumento.

Los especialistas y proteccionistas insisten: este no es un problema causado por los animales, sino una grave falla de gestión. La solución ética, comprobada y efectiva es la prevención mediante la implementación urgente de un Programa de Equilibrio Poblacional (PEP).

Cómo denunciar maltrato y crueldad animal en Comodoro

El maltrato animal se refiere a cualquier acción que cause daño o sufrimiento innecesario a los animales. Puede manifestarse de diversas formas, como el abandono, la negligencia, el abuso físico, la crueldad y la explotación. El maltrato y la crueldad animal es inaceptable e ilegal.

Actualmente en Argentina existe la Ley N° 14.346 que protege a los animales del maltrato y la crueldad de las personas. Estos actos son delitos y podés denunciarlos.

En Comodoro Rivadavia, este tipo de delitos deben ser denunciados en la Comisaría más cercana al hecho.

La denuncia es gratuita y los policías están obligados a tomarla.

¿Qué se entiende por maltrato a animales?

No alimentarlos bien

Estimularlos con instrumentos que les causan dolor, como el látigo.

Hacerlos trabajar muchas horas sin descanso.

Hacerlos trabajar cuando no están en buen estado físico.

Estimularlos con drogas sin fines terapéuticos.

Usarlos para llevar vehículos muy pesados.

Tenerlo atados y/o encerrados en malas condiciones

¿Qué se entiende por actos de crueldad con los animales?

Hacer cortes sobre el animal vivo para abrirlo y examinar su contenido (disección).

Cortar cualquier parte del cuerpo del animal, salvo para marcación o higiene.

Operar a animales sin anestesia y sin tener título de m��dico o veterinario, salvo caso de urgencia.

Hacer experimentos con animales.

Abandonar a los animales utilizados en experimentos.

Matar a animales en estado de embarazo.

Lastimar y atropellar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por perversidad.

Hacer actos públicos o privados de peleas de animales.

Hacer corridas de toros en que se mata, lastima o agrede a los animales.

¿Qué pasa si alguien realiza cualquiera de estos actos?

Comete un delito penado con prisión de 15 días a 1 año.