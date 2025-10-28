Un caso de crueldad animal conmociona a los vecinos de Trelew por el nivel de insensibilidad contra un perro. El hecho ocurrió el viernes pasado en la zona de chacras por la Ruta 7. Allí, un ciclista que circulaba por el lugar se topó con un perro tirado sobre la cinta asfáltica, sin poder levantarse.

El hombre decidió correrlo de la ruta para evitar que fuera atropellado y publicó su foto en redes sociales para intentar dar con los dueños o con alguien que lo conociera.

Tras enterarse de la situación, Marcelo Luzio y su esposa, responsables del refugio Los Callejeros, se acercaron para ayudar y asistir al animal. “Hago memoria y ese día hubo un acto de la UOCRA donde tiraron bombas de estruendo y hubo muchos perros perdidos que huyeron hacia todos lados y pensamos que por ahí este perrito se asustó, se metió a una chacra y le dispararon”, contó Marcelo en diálogo con Jornada Radio.

El rescatista explicó que al principio creyeron que la inmovilidad del animal se debía a una toxina de las garrapatas. Sin embargo, al llevarlo al veterinario descubrieron la verdadera causa. “Pudieron detectar que había una bala alojada en una de sus vértebras, así que esto es producto de un tiro que ha recibido”, detalló.

La herida le provocó un problema neurológico grave que le impide caminar. “El perrito está inerte, come, toma agua, ahora está en el refugio y lo tenemos colgadito porque no se sostiene en sus cuatro patas. El pronóstico no es favorable”, señaló.

“Somos creyentes. Creo que la última palabra la tiene Dios. Si se queda con nosotros, vamos a agotar hasta las últimas circunstancias para darle posibilidad de vivir”, expresó.

El animal podría necesitar un carrito ortopédico para poder desplazarse. “Tenemos algunos en el refugio, pero no son de su tamaño”, agregó Marcelo, quien además recordó que el refugio no recibe ayuda estatal. “Generalmente solventamos los gastos con rifas, sorteos y donaciones de la gente. Muchos colaboran, pero a veces no alcanza.”

Por cualquier información sobre los dueños del perro o para colaborar con el refugio, se puede contactar al número +54 9 280 468-0407 (Refugio Los Callejeros).