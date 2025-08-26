Un nuevo caso de crueldad animal volvió a poner sobre el tapete en la ciudad de Río Gallegos. Los altos niveles de violencia, esta vez contra una perrita “callejera”, dejan en evidencia la insensibilidad de una parte de la sociedad.

El hecho ocurrió en el barrio Bicentenario, donde la perra fue encontrada con una profunda herida: alguien le había cortado parte del muslo con una navaja, provocándole un intenso dolor y un profundo sangrado.

Frente a este acto aberrante, una vecina fue quien pidió ayuda y así fue como intervino un grupo de proteccionistas para socorrer al animal. Crueldad animal en Comodoro: mataron de un balazo a un perro y abandonaron a una gata dentro de una bolsa

Según publica La Opinión Austral, rápidamente se organizó su rescate y brindarle asistencia veterinaria, demostrando el contraste entre la brutalidad del ataque y la solidaridad de quienes dedican su tiempo a proteger a los animales.

“Otra vez nos enfrentamos a la indiferencia y la crueldad”, expresaron en una publicación, en la que precisaron que la consulta y el tratamiento costaron $70.000 y plantearon, ante la falta de asistencia de quienes la vieron herida y no hicieron nada, que “la indiferencia también lastima”.

La publicación en redes sociales estuvo acompañada de fotografías que muestran estado en que fue encontrada la perra. Una novedad en Chubut: instalarán una sala de autopsias para animales asesinados en Comodoro

En Argentina, la crueldad animal está regulada por la Ley 14.346, sancionada en 1954 y todavía vigente. Esta norma establece penas para quienes maltraten o inflijan actos de crueldad a los animales.

🔹 Penas previstas:

Prisión de 15 días a 1 año

Multa (en algunos casos, según la valoración judicial).

🔹 Qué conductas abarca la ley:

Maltratar o causar sufrimientos innecesarios a un animal.

Azuzarlo para hacerlo pelear.

Hacerlo trabajar en exceso o castigarlo brutalmente.

Mutilarlo sin justificación.

Abandonarlo a su suerte, dejándolo en condiciones de sufrimiento.

👉 Actualmente, hay proyectos en el Congreso para agravar las penas, ya que distintos sectores consideran que la ley es demasiado antigua y las sanciones resultan leves en relación con la gravedad de muchos casos de maltrato.