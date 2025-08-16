El empresario comodorense, Cristóbal López, presentó una denuncia penal contra su exabogado, Esteban Marcos Angjelinic, por presuntamente intentar cobrar cerca de $1.000 millones en honorarios por un caso ya saldado, según confirmaron fuentes judiciales a Radio 3. La causa, caratulada bajo el expediente 145318, investiga lo que el Ministerio Público Fiscal de Chubut calificó como una posible "estafa procesal".

La denuncia, radicada a principios de julio, revela que Angjelinic —quien defendió a López durante décadas— habría logrado que el Juzgado de Ejecución N° 2 le regulase honorarios por $683 millones, a los que luego se sumaron $259 millones más por un fallo de la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, según López, ya había pagado todos los servicios legales.

"No existía deuda alguna. Los honorarios estaban cancelados", declaró el empresario, respaldado por un acuerdo notarial con los otros socios del estudio Herrera, Angjelinic y Asociados en 2023, donde se certificó el pago total y la renuncia a futuros reclamos.

La relación entre López y su abogado se quebró en 2021, cuando el empresario —entonces detenido en la causa Oil Combustibles— descubrió irregularidades en los manejos de Angjelinic. Ahora, el letrado no solo enfrenta la causa penal, sino también una denuncia ética ante el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, que podría costarle la suspensión de su matrícula.

Fuentes judiciales adelantaron que se citará a testigos clave, incluidos exsocios del estudio. Mientras tanto, el caso expone tensiones en el ámbito legal local. La investigación sigue abierta y podría escalar en las próximas semanas.