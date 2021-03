CAPITAL FEDERAL - La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó en las últimas horas al Poder Judicial al indicar que, junto a los medios de comunicación, provocaron un clima que facilitó la victoria del Gobierno de Mauricio Macri y el endeudamiento del país.

Este jueves por la mañana la sala I de la Cámara Federal de Casación inició la audiencia previa a definir si se cierra la causa “dólar futuro” por inexistencia de delito. La vicepresidenta Cristina Kirchner estuvo conectada desde el Senado Nacional vía Zoom y aprovechó la oportunidad para realizar duras críticas contra la Justicia.

La audiencia comenzó a las 10:30 y la encabezaron los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, quienes a fines del año pasado tuvieron que resolver sobre la validez de los arrepentidos en la causa de los cuadernos de las coimas. Fue entonces cuando Petrone y Barroetaveña ratificaron esos dichos, con disidencia de Figueroa.

Al comienzo de su exposición, que duró 48 minutos, la expresidenta se quejó porque la audiencia no fue presencial, tal como había solicitado su abogado. Y disparó: "Es preocupante que fijen una audiencia para el 1 de marzo para alguien que es vicepresidenta, cuando se sabe que ese día, en ese horario, debe convocar a la Asamblea Legislativa, esperar al Presidente y sentarse a su lado para dirigir la asamblea. Si fue un error es muy preocupante que se desconozca la situación”, manifestó, según publica Infobae.

Otros tres procesados en la causa se encuentran en la audiencia: el actual gobernador de Buenos Aires y ex ministro de Economía Axel Kicillof; el presidente del BCRA Miguel Ángel Pesce; y Alejandro Vanoli, que ocupó ese lugar en la última parte del gobierno de CFK.

La vicepresidenta también se quejó y apuntó contra el presidente del tribunal porque la transmisión oficial mostraba solamente su cara. “A usted, doctor Petrone, no le conocía la cara; sí conocía la de Ana María Figueroa de cuando denunció la presión que había sufrido por funcionarios del gobierno de Mauricio Macri en otra causa que me tiene como acusada, el memorándum con Irán”, mencionó.

"El Lawfare sigue en su pleno apogeo”, dijo Cristina al comienzo de su presentación. Y entre las críticas a la Justicia disparó: "Ustedes causan el clima en la Argentina que impacta en los agentes económicos y la economía”.

La vicepresidenta acusó a la Justicia de contribuir para que el expresidente Mauricio Macri ganara en su momento las elecciones. “Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones; son responsables de lo que pasó y lo que está pasando”, resumió.

“No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Me sentaron acá diciendo que le había causado perjuicio al Estado por 55 mil millones. Volvieron al FMI, lo trajeron de vuelta, con 44 mil millones para ayudar a la campaña presidencial de Macri, y ni así pudieron. Hoy debemos 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables. No miren para otro lado, ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque sufre la gente”, insistió.

CFK está acusada de haber vendido dólares a $10 cuando cotizaba a $14 o $15. No obstante, la expresidenta aseguró que durante su gestión el Banco Central “tuvo ganancias” y manifestó que las pericias demostraron que “no hubo perjuicio para el Estado”.

A su vez, negó haber beneficiado a “sus amigos” con estos contratos y dijo que, en cambio, “los que tenían esos negocios eran los amigos de Mauricio Macri y sus amigos”.

“Llegaron al Gobierno, devaluaron, usufructuaron esa devaluación con contratos de Dólar futuro pero los que estamos sentados acá somos nosotros”, agregó.

Fuente: Infobae/TN