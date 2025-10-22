El macabro hallazgo de un cuerpo en la costa de Playa Magagna, en Rawson, conmociona a la Patagonia y destapó una trama de violencia extrema que las autoridades provinciales ya investigan.

El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, se refirió al caso y aseguró que las características del homicidio sugieren un "tinte mafioso". La investigación se centra en la hipótesis de que la víctima fue asesinada en otro sitio y que sus ejecutores simplemente "descartaron" el cadáver en la zona de acantilados.

El hecho se descubrió en la tarde del martes, cuando una pareja que recorría la zona de "Caras Talladas", a unos 14 kilómetros al sur de la capital provincial, alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en la orilla. El operativo de rescate, complicado por la geografía del lugar, reveló una escena brutal: el cadáver de un hombre de 38 años estaba atado de pies y manos con sogas, envuelto en una frazada polar y presentaba un visible y contundente golpe en el cráneo.

La víctima fue identificada gracias al sistema de huellas dactilares (AFIS). Se trata de un hombre oriundo de Villa Regina, provincia de Río Negro, que según los primeros datos llevaba entre tres y cuatro meses residiendo en la zona del valle, con domicilio reciente en Puerto Madryn.

La hipótesis oficial: un crimen con sello mafioso

En sus declaraciones, el ministro Iturrioz fue contundente sobre la línea investigativa que cobra más fuerza. "Se presenta claramente como un homicidio con algún tinte mafioso, así que claramente hay que investigar. Preocupa que ocurran este tipo de hechos", declaró el funcionario a Canal 12, quien subrayó la planificación y la violencia empleada en el crimen.

Iturrioz confirmó un dato que resulta central para las pesquisas: la víctima no era una persona desconocida para las fuerzas de seguridad. El hombre "había estado involucrado en unas causas recientes", lo que inmediatamente orienta la investigación hacia un posible ajuste de cuentas vinculadas a actividades delictivas, principalmente narcotráfico, ya que contaba con antecedentes por infracción a la ley de estupefacientes .

Asesinado en otro lugar y "descartado" en la costa

La forma y el lugar en que se encontró el cuerpo refuerzan la teoría de que Playa Magagna fue únicamente la escena final, elegida para deshacerse de la evidencia. El subjefe de la Policía del Chubut, comisario general Mauricio Zabala, quien supervisó las primeras actuaciones en el lugar, indicó que todo apunta a que el cuerpo fue "arrojado en ese lugar".

"Por las características del hallazgo y los antecedentes de la víctima, la Brigada de Investigaciones está abocada a determinar el trasfondo de lo sucedido", señaló Zabala, quien tampoco descartó la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas.

El ministro Iturrioz reforzó esta idea al explicar que la teoría principal es que el asesinato no se cometió allí. "Muy probablemente fue ultimado en otro lado y quizás descartado aquí, no lo sabemos, eso recién se inicia la investigación", sostuvo. La elección de una zona de difícil acceso, con acantilados y expuesta a las mareas, sugiere que los autores buscaron demorar el hallazgo del cadáver.

Investigación en marcha

La investigación penal quedó a cargo del fiscal general Leonardo Cheuqueman, quien coordinaba el trabajo de la Brigada de Investigaciones y la Policía Científica. Una de las claves para el avance de la causa será el resultado de la autopsia, que se realiza en la morgue judicial de Trelew. Este estudio forense permitirá determinar la causa fehaciente de la muerte y obtener datos sobre la data del fallecimiento y la naturaleza de las lesiones.

Mientras tanto, los investigadores se centran en reconstruir las últimas horas de la víctima, sus vínculos y sus actividades en la región, en un intento por identificar a los responsables de un crimen que, por su modalidad, enciende las alarmas sobre la operación de organizaciones criminales en la provincia.